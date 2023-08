Vera Hoffmann holt die zweite Medaille für Luxemburg

Ähnlich wie bei den European Games in Polen, überzeugte Vera Hoffmann nun auch in China. Foto: Getty Images

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Inspiriert von Patrizia van der Weken, hat auch Vera Hoffmann bei der Universiade in Chengdu für Furore gesorgt. Die 26-Jährige hat am Sonntag die zweite Medaille für Luxemburg geholt. Über 1.500 m war nur die Italienerin Laura Pellicoro schneller als Hoffmann, die sich somit die Silbermedaille sicherte. Im Finale blieb ihre Zeit bei 4'16''47 stehen. Pellicoro, die sich bei den Weltmeisterschaften der Studierenden ebenfalls Gold über 800 m gesichert hatte, siegte in 4'15''82. Rang drei geht an die Türkin Silan Ayyildiz (4'17''26).

Lesen Sie auch:

Patrizia van der Weken ist die schnellste Studentin der Welt

Das Rennen war bis 400 m vor dem Ziel sehr langsam. Dann wurde es Hoffmann, die sich ständig sehr aufmerksam an zweiter Position aufhielt, zu bunt. Luxemburgs schnellste 1.500-m-Läuferin - ihr Landesrekord steht bei 4'06''94 - drückte derart aufs Tempo, dass nur Pellicoro folgen konnte. Rund 120 m vor dem Ziel zog die Italienerin vorbei. Hoffmann hatte aber keine Probleme, ihren zweiten Platz abzusichern.