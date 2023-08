Vera Hoffmann: „Es fühlt sich ein bisschen surreal an“

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Vera Hoffmanns Aufstieg in den letzten Monaten ist eine weitere Erfolgsgeschichte im Luxemburger Sport. Nachdem die 26-Jährige ihren Landesrekord über 1.500 m mittlerweile bis auf 4'06"94 heruntergeschraubt hat, darf sie nun in Budapest bei der Weltmeisterschaft starten.

Gemeinsam mit Sprinterin Partrizia van der Weken, Mittelstreckenläufer Charel Grethen und Kugelstoßer Bob Bertemes vertritt sie ab Samstag in der ungarischen Hauptstadt die luxemburgischen Farben. Im Interview spricht Hoffmann über ihre Liebe zum Laufen und verrät, wie sie gegen die Besten der Welt bestehen will.

Vera Hoffmann, am Donnerstag haben Sie das Nationalstadion in Budapest besichtigt. Das ist alles schon eine Nummer größer, als Sie es gewohnt sind, oder? Es ist alles viel größer. Das Stadion ist riesig und sieht richtig cool aus. Diese WM ist für mich das erste Großevent bei den Erwachsenen im Sommer, bislang war ich nur bei Hallen-Europameisterschaften und den Altersklassen-Wettkämpfen dabei. Deshalb ist es wirklich cool, dass ich hier starten darf.

Wie gefällt Ihnen der Gedanke, zu den Besten der Welt zu gehören? Es ist ein Traum und fühlt sich noch ein bisschen surreal an. Aber ich hatte Zeit, mich daran zu gewöhnen. Ich wusste schon vor anderthalb Monaten, dass es mit der Qualifikation über das Ranking reicht. Das war anders als bei der Indoor-EM, als ich nachgerückt bin und bis kurz vor Schluss bangen musste. Diesen Moment, plötzlich qualifiziert zu sein, gab es nicht, aber dennoch ist es ein Luxus.

Es ist ein Vorteil, wenn man mehr Zeit hat, sich vorzubereiten ... Ja, definitiv. Auch für die Universiade war die Qualifikation schon länger klar. Nach der Team-EM Ende Juni in Polen konnte ich einen Monat in St. Moritz trainieren. Ich war nur für die Landesmeisterschaften zu Hause. Dass ich dadurch ein bisschen Ruhe in die Saison bringen konnte, war sehr hilfreich.

Das Leben besteht vor allem aus den Menschen, die man um sich hat, um die tollen Momente zu teilen.

Wie hat dieser Umstand das Training verändert? Wir konnten back to basics gehen. Normalerweise ist dafür keine Zeit, weil man im Sommer üblicherweise alle zwei Wochen einen Wettkampf hat. Wir haben zum Beispiel mehr Umfang gemacht, mehr Wochenkilometer.

In den letzten Monaten haben Sie sich so stark verbessert, dass es nun sogar zur WM gereicht hat. Was sind die Hauptgründe für diese Entwicklung? Einerseits hatte ich das große Glück, dass ich mich nicht verletzt habe. Ich konnte konstant trainieren. Andererseits hatte ich in den Jugendjahren mit Maria Paczos eine gute Trainerin, die viel Wert auf Lauftechnik gelegt hat. Sie hat mir eine gute Grundlage gelegt. Außerdem habe ich eine tolle Trainingsgruppe, die mir die Freude am Laufen zurückgebracht hat. Denn eigentlich ist Laufen ganz simpel und unkompliziert.

Für mich ist aber auch wichtig, dass mein Leben nicht nur aus Laufen besteht. Ich habe nebenbei studiert (Bachelor in Sporttherapie in Köln und Master in High-Performance Sport in Saarbrücken, Anm. d. Red.). Jetzt arbeite ich beim COSL an einem Projekt für lokale Sport- und Bewegungsförderung. Das hilft dabei, den Kopf nicht nur mit dem Laufen zu füllen. Denn das Leben besteht vor allem aus den Menschen, die man um sich hat, um die tollen Momente zu teilen.

Zur Person Vera Hoffmann wurde am 2. November 1996 geboren und besitzt neben der luxemburgischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. In ihrer Jugendzeit war die Athletin von Celtic Diekirch auch häufig über 800 und 3.000 m unterwegs, mittlerweile hat sie sich auf die 1.500 m spezialisiert. Sie ist mehrfache Landesmeisterin und hält sowohl in der Halle als auch draußen nationale Rekorde über verschiedene Distanzen. Sie ist mit dem Luxemburger Langstreckenläufer Bob Bertemes liiert.

Wenn man Bilder oder Videos von Ihnen sieht, haben Sie meistens ein Grinsen auf dem Gesicht. Ist das immer echt? Natürlich gibt es Momene beim Laufen, in denen man nicht lachen kann. Aber meistens kann ich mit totaler Ehrlichkeit sagen, dass mir das Laufen wirklich Spaß macht. Nicht jeden Tag und auch nicht immer im selben Ausmaß. Aber wenn ich an die Freundschaften denke, die ich durchs Laufen geschlossen habe, dann empfinde ich große Freude. Wenn ich bedenke, was mir der Sport alles ermöglicht, dann muss ich schon fast wieder grinsen. Ich bin hier in Budapest bei der WM. Ich durfte nach China und Amerika reisen. Es ist schön, dass es so gut läuft bei mir, aber auch ein bisschen verrückt.

Für die nationalen Meisterschaften unterbrach Vera Hoffmann das Trainingslager in St. Moritz. Foto: Christian Kemp

Sie sind seit fast zehn Jahren mit Bob Bertemes zusammen. Wie wichtig ist es, einen Partner zu haben, der die eigene Leidenschaft teilt? Wir haben uns im Verein kennengelernt, also war Laufen schon immer ein Teil unserer Beziehung. Mein Alltag wird nach dem Sport getaktet. Es ist toll, jemanden zu haben, der das komplett versteht. Hinzu kommt, dass Bob jetzt auch mein Trainer ist. Und es ist richtig schön, ihn hier in Budapest dabei haben zu können, was bei anderen Wettkämpfen leider nicht der Fall war. Wir waren schon immer ein Team und es funktioniert immer noch sehr gut.

Sie haben auf Instagram mehr als 30.000 Follower, Bob ist mit 180.000 schon ein richtiger Influencer. Welche Rolle spielen die sozialen Medien in Ihrem Leben? Als Sportlerin ist es schon wichtig, dass man sich zeigt und richtig vermarktet. Im Vergleich zu Bob nutze ich Instagram auf einem anderen Niveau. Er macht auch eine andere Art von Content. Für mich sind die sozialen Medien wie ein öffentliches Tagebuch. Ich kann runterscrollen und denke dann oft: Wow, das ist schon alles passiert. Es ist also eine Mischung aus persönlichem Fotoalbum und Vermarktung.

Lesen Sie auch:

Vera Hoffmanns fragwürdiges Edelmetall

Ihr Vorlauf bei der WM ist stark besetzt. Unter anderem stehen Sie mit Weltmeisterin Sifan Hassan (NL) und Europameisterin Laura Muir (GB) an der Seitenlinie. Was haben Sie sich vorgenommen? Meine Devise ist dieselbe wie bei der Universiade: Ich möchte so laufen, dass ich mir danach nicht vorzuwerfen habe. In Chengdu war ich mit meinem zweiten Platz sehr zufrieden, weil ich die Taktik umsetzen konnte. Jetzt sind die Voraussetzungen natürlich anders, weil ich keine Favoritin bin. Konkrete Zeiten möchte ich mir nicht vornehmen, weil sich dadurch der Druck erhöht.

Interessant wird, dass die Qualifikation für die nächste Runde nur über Platzierungen und nicht mehr über Zeiten möglich ist. Ich finde diese Regelung gut. Früher war es oft so, dass die ersten Läufe verbummelt wurden und es im letzten Lauf viele über die Zeit geschafft haben. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt gestaltet. Ich habe schon bewiesen, dass ich sowohl Bestzeit als auch eine schnelle letzte Runde laufen kann.