Vera Hoffmann bekommt nachträglich Silber

Die Team-EM der Leichtathleten war nur auf dem Papier Teil der Europaspiele in Polen. Denn eigentlich machten Patrizia van der Weken und Co. im 80 Kilometer von Krakau entfernten Slaski-Stadion ihr eigenes Ding. Doch nun entschieden sich die Veranstalter, dass es neben der EM-Wertung, die für die FLA-Mannschaft mit dem Abstieg endete, auch Medaillen der European Games geben soll.

Lesen Sie auch:Patrizia van der Weken: „Ich wusste nicht, was in mir steckt“

Sie verglichen die Zeiten, Weiten und Höhen aller Athleten in ihrer jeweiligen Disziplin und zeichneten die Besten aus. Somit gibt es auch im Luxemburger Lager Grund zur Freude. Denn obwohl Vera Hoffmann nur in Division zwei gestartet war, lief sie über 1.500 m die zweitschnellste Zeit (4'08''78). Die 26-Jährige durfte sich also über Silber freuen. Van der Weken schrammte über 100 m als Vierte nur knapp an Bronze vorbei.