V wie Victory: Nach Vingegaard dominiert auch Vollering die Tour

Erst Vingegaard, dann Vollering: Nach der Tour de France der Männer hat auch die Frankreich-Rundfahrt der Frauen mit einem überlegenen Sieg geendet. Eine Woche nach dem Triumph des dänischen Radsport-Königs in Paris durfte beim Finale der „Tour Femmes“ in Pau auch die Niederländerin Demi Vollering (SD Worx) als unumschränkte Herrscherin im Gelben Trikot jubeln.

„Ich habe hart dafür gearbeitet, aber das reicht manchmal nicht - man muss auch den Glauben an sich haben und die Balance finden“, sagte die 26 Jahre alte Vollering, die am Samstag mit einem überlegenen Sieg bei der Bergankunft am Tourmalet Gelb erobert hatte: „Das ist mir hier gelungen.“

Demi Vollering (r.) und Lotte Kopecky liegen sich nach der Zieleinfahrt in den Armen. Foto: AFP

Bei der achten und letzten Etappe belegte Vollering im abschließenden Zeitfahren über 22,6 km mit zehn Sekunden Rückstand Platz zwei hinter ihrer Teamkollegin Marlen Reusser aus der Schweiz. Im Gesamtklassement hatte Vollering 3'03'' Minuten Vorsprung auf die Belgierin Lotte Kopecky (ebenfalls SD Worx), die am Samstag Gelb an Vollering verloren hatte.

Zeitgleich mit Kopecky wurde die Polin Katarzyna Niewiadoma (Canyon/auf 3'03'') Gesamtdritte. Die 40-jährige Weltmeisterin und Vorjahressiegerin der Tour de France Femmes, Annemiek van Vleuten (Moviistar, auf 3'59''), die am Saisonende ihre Karriere beendet, konnte wie am Tourmalet nicht mithalten und rutschte als Tages-14. auf Gesamtplatz vier ab.

Streit zwischen Vollering und van Vleuten

Sie alle standen aber in Vollerings Schatten. Während ihr Männer-Pendant Jonas Vingegaard mit zwei Gala-Etappen alles klargemacht hatte, reichte Vollering ein überragender Auftritt bei der Königsetappe am Samstag. Bei der Bergankunft im Nebel auf dem legendären Tourmalet siegte Vollering mit 1'58'' Minuten Vorsprung auf Niewiadoma. Vollerings 14 Jahre ältere Landsfrau van Vleuten verspielte mit 2:34 Minuten Rückstand die Titelverteidigung.

In der Anfahrt zum Tourmalet kam es zu kuriosen Szenen, weil van Vleuten und Vollering als Duo in der Verfolgung von Niewiadoma nicht zusammenarbeiten wollten, fast Stehversuche unternahmen und sich mit unfreundlichen Worten bedachten - bis sie von der folgenden Gruppe eingeholt wurden.

Vollering war ein überragendes Frühjahr gefahren, binnen einer Woche Amstel Gold Race, Flèche Wallone und Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Nun siegte sie erstmals bei einer großen Rundfahrt und untermauerte ihre Ansprüche für die am 5. August beginnende WM in Glasgow.

Christine Majerus belegt am Ende den 60.Platz im Gesamtklassement. Foto: Foto: Arne Mill

Doch nicht nur für Vollering war die Tour ein Erfolg, sondern auch für die beiden Luxemburger Starterinnen Christine Majerus (SD Worx) und Nina Berton (Ceratizit). Für Majerus einerseits, weil ihr Team die Gesamtwertung gewonnen hat und auf der achten Etappe sogar ein dreifaches Podium feiern durfte. Andererseits, weil sie im Verlauf des Rennens auf die Zähne gebissen hat und im Gesamtklassement Stück für Stück geklettert ist. Insgesamt belegt die 36-Jährige Platz 60 von 123 (auf 55'18'') und hat damit mehr als die Hälfte der Starterinnen hinter sich gelassen - und das, obwohl sie stets Teamarbeit leisten musste. Auf der Abschlussetappe erreichte Majerus als 59. das Ziel (auf 3'15'').

Für Berton war allein die Teilnahme an der Tour de France Femmes, einem Radrennen, das nach der zweiten Auflage schon das prestigeträchtigste der Welt ist, ein Erfolg. Dass sie daran teilnehmen würde, war zu Jahresbeginn alles andere als in Stein gemeißelt. Die 21-Jährige erreichte am Sonntag als 97. das Ziel (auf 4'27'') und klassiert sich im Gesamtranking als 83. (auf 1.10'08''). Ein Ergebnis auf dem Berton sicherlich aufbauen kann, um in Zukunft noch bessere Resultate einzufahren.