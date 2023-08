Une victoire à Lahrach

Le jeune Yanis Lahrach s’est offert un doublé et a contribué au succès du Fola sur une équipe dudelangeoise bien pâle et pas aidée par son gardien Didier Desprez.

Un monde sépare le Dudelange vainqueur des Irlandais de St Patrick Athletic’s du F91 présent ce dimanche sur la pelouse du Fola. Peu inspirés, les visiteurs ont été tourmentés par un Fola généreux dans l’effort. Ce côté poussif, Oege Van Lingen l’a illustré en ne se signalant qu’à deux reprises lors du premier acte. A la 5e minute lorsqu’il obligea Emanuel Cabral à une première détente puis juste avant la pause sur une frappe non cadrée.

Entretemps, le Néerlandais s’est perdu dans des courses vaines et n’a pas été aidé par un entrejeu davantage en train de se bagarrer pour donner le change que d’apporter la touche créative qui a manqué pendant la totalité de la rencontre. En face, si ça manquait parfois de justesse dans le geste, la détermination était présente du début à la fin. Elle fut récompensée juste avant le repos lorsque Yanis Lahrach, positionné au second poteau, poussait dans les filets dudelangeois un centre de Rui Costa. Jordan Tawaba avait été proche d’exploiter cette offrande mais sa tentative fut contrée juste avant (1-0, 14e).

Cabral se blesse

Le Fola n’avait pas usurpé son avance et ce n’est pas cette course de Samir Hadji, mis sur orbite par Ivan Englaro, qui changea le cours des opérations. Elle obligea toutefois Stefano Bensi à changer de gardien. Cabral, s’est, semble-t-il donné une élongation sur l’action et Evan da Costa a sauté dans la brèche (30e).

Andre Ferreira harangue le public. Le Fola n'a pas manqué ses retrouvailles avec ses supporters. Foto: Stéphane Guillaume

Le troisième quart d’heure était encore à l’avantage du Fola avec un penalty réclamé pour un accrochage entre Gaël Mbala et Kevin Quinol. Ilyess Jeridi se fendait, lui, d’un pointu qui obligeait Didier Desprez à écarter le danger avant que Mohamed Camara ne voie sa frappe surmonter la cage dudelangeoise.

On s’est relevé de la claque prise la semaine dernière. On n’avait pas été à la hauteur. Peut-être aussi parce que Differdange sortait d’une préparation européenne. Yanis Lahrach

Le F91 pouvait difficilement tomber plus bas et la reprise témoignait d’une envie pressante de revenir au score. Ce fut chose faite sur une longue transversale de Gaël Mbala concrétisée par une tête lobée de l’ancien joueur local, Sylvio Ouassiero (1-1, 55e). On imaginait alors la tendance s’inverser, le Fola peiner physiquement et les visiteurs émerger.

Le cauchemar de Desprez

C’était sans compter sur l’abnégation et sur les valeurs d’un groupe que la raclée prise à Differdange dimanche dernier n’a pas suffi à démobiliser. Lenny Liénafa se trouvait au bon endroit sur un corner de Fabio Martins pour remettre une tête flottante à l’apparence anodine. Une incompréhension entre Kino Delorge et Didier Desprez permettait au ballon de rentrer (2-1, 63e). A peine imaginable. Le cauchemar du gardien dudelangeois se poursuivait un quart d’heure plus tard lorsque Larhrach, sur la droite, enroulait une frappe du gauche qui semblait manquer de puissance pour l’inquiéter mais le ballon allait se loger dans la lucarne (3-1, 77e).

«On s’est relevé de la claque prise la semaine dernière. On n’avait pas été à la hauteur. Peut-être aussi parce que Differdange sortait d’une préparation européenne», analysait Yanis Lahrach. «Aujourd’hui, on a répondu présents dans les duels même si ce fut difficile en fin de match. On récolte les fruits d’une bonne préparation. Le coach tente de mettre des choses en place et ça commence à prendre. On va savourer ce premier succès mais on se remettra au travail dès demain. On vient de surmonter un premier obstacle mais on sait qu’il y en aura bien d’autres.»

Stefano Bensi est parvenu à remobiliser ses troupes pour tourmenter une pâle équipe dudelangeoise. Foto: Stéphane Guillaume

Le Fola ne se trompe pas d’objectif. Il sait que la ligne de flottaison sera son repère cette saison. Yanis Lahrach le sait, lui qui a combattu au côté de ses pairs jusqu’à la dernière seconde la saison dernière. C’est dire si ses deux buts personnels le réjouissent doublement. «Il faut certainement remonter aux matchs de jeunes pour retrouver la trace de mon dernier doublé», ironisait l’auteur de l’ouverture du score et du dernier but. «Je n’ai pas marqué beaucoup la saison dernière. J’avais du mal à m’exprimer. Le coach me donne cette saison davantage de confiance et je dois lui rendre. J’ai fait de bonnes choses en préparation mais il ne faut pas s’arrêter là-dessus. Il faut continuer à charbonner. J’ai pris le numéro 9 que Kevin Quinol a lâché. Je l’ai attrapé. J’ai plus de responsabilités maintenant.»

A bientôt 21 ans, Yanis Lahrach est le symbole de cette jeunesse décomplexée. Le Fola affichait une moyenne d’âge d’à peine plus de 22 ans, ce dimanche, sur l’ensemble de son effectif. Peut-être que cette fragilité apparente a rendu le plus mauvais service à Dudelange. Et les «Enzo, Enzo» qui faisaient référence à Esposito et qui descendaient des tribunes en fin de match devraient épicer la semaine et peut-être pousser Jay Shoffner à revoir sa copie dès le week-end prochain.

Fola - Dudelange 3-2 (1-0) Fola: Cabral (36e Da Costa), Ferreira, Tawaba, Camara, Amou, Martins, Jeridi (81e Flick), Costa (69e El Alami), Liénafa (69e Mokou), Lahrach (81e Paulus), Quinol Dudelange: Desprez, Delorge, Mbala (84e Stumpf), Decker, Ouassiero (84e Kuete), Englaro (61e Bojic), Freire, Agovic, Roemer (67e Schaus), Van Lingen, Hadji Buts: 1-0 Lahrach (14e), 1-1 Ouassiero (60e), 2-1 Liénafa (63e), 3-1 Lahrach (77e), 3-2 Schaus (89e) Cartons jaunes: Costa, Muharemovic (adjoint), Camara, El Alami (Fola), Freire, Englaro, Decker (Dudelange) A noter: Lima et Diallo étaient absents au Fola, Diouf, Sidibé, Moussaki et Thomas ne faisaient pas partie du cadre dudelangeois. Arbitres: Morais, Ludovicy, Kehonjic Spectateurs: 411 payants

