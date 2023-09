Traumlos für Anthony Moris und Union St-Gilloise

Share this with email

Mit einem 1:0-Sieg in der Schweiz beim FC Lugano am Donnerstagabend machten Anthony Moris und Union St-Gilloise den Einzug in die Gruppenphase der Europa League perfekt, nachdem die Belgier bereits ihr Heimspiel mit 2:0 gewonnen hatten. Nur einen Tag später fand im Grimaldi Forum in Monaco die Auslosung der Gruppenphase statt.

Die Union Saint-Gilloise wurde dabei in Gruppe E gelost und trifft dort neben Toulouse und dem Linzer ASK auf den wohl namhaftesten Gegner im Wettbewerb: den FC Liverpool. Neben einem vollen Stadion darf sich Moris sicher auf jede Menge Arbeit zwischen den Pfosten einstellen, wenn die Stars von der Anfield Road auf seinen Strafraum zustürmen werden.

Für Union St-Gilloise steht eine Reise an die Anfield Road nach Liverpool auf dem Programm. Stéphane Mbia präsentierte das Los. Foto: AFP

Vorjahresfinalist AS Rom bekommt es derweil in Gruppe G mit Slavia Prag, Sheriff Tiraspol und Servette Genf zu tun. Freiburg hat ebenfalls eine spannende Gruppe erwischt, für Bayer Leverkusen ist das Weiterkommen Pflicht. Die Freiburger um Trainer Christian Streich treffen in Gruppe A auf den Conference-League-Sieger West Ham United, Olympiakos Piräus und den serbischen Club Backa Topola. Leverkusen bekommt es in Gruppe H mit Qarabag Agdam, Molde und BK Häcken aus Göteborg zu tun.

Startschuss am 21. September

Spannung versprechen auch Gruppe B mit Ajax, Marseille, Brighton & Hove Albion und AEK Athen sowie Gruppe C mit den Glasgow Rangers, Betis Sevilla, Sparta Prag und Limassol. Atalanta Bergamo muss sich in Gruppe D Sporting Lissabon, Sturm Graz und Rakow Czestochowa stellen, während Villarreal in Gruppe F auf Rennes, Maccabi Haifa und Panathinaikos trifft.

Die Gruppenphase beginnt am 21. September und endet am 14. Dezember. Direkt das Achtelfinale (7. und 14. März) erreichen die Gruppensieger, die Zweitplatzierten müssen in eine Play-off-Runde gegen einen Gruppendritten aus der Champions League (15. und 22. Februar). Die Gruppendritten steigen in die Conference League ab. Das Finale der Europa League steigt am 22. Mai in Dublin.