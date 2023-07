Tour-Triplé für Jasper Philipsen

Share this with email

Jasper Philipsen (B/Alpecin) hat sich mit seinem Triplé endgültig zum König der Sprinter bei der 110. Tour de France aufgeschwungen. Der 1.500-Watt-Mann aus Belgien feierte am Freitag in Bordeaux bereits seinen dritten Sieg in diesem Jahr. Philipsen gewann nach 169,9 Kilometern vor dem britischen Altstar Mark Cavendish (GB/Astana), der 2010 beim letzten Gastspiel der Frankreich-Rundfahrt in Bordeaux noch triumphiert hatte.

„Wir können nicht stolz genug sein, wie wir das als Mannschaft geschafft haben. Wir versuchen alles, was geht. Schon drei Siege. Wer mir das vor einer Woche gesagt hätte, den hätte ich für verrückt erklärt“, sagte Philipsen im Anschluss an das Rennen.

Zusammen mit seinem Weltklasse-Anfahrer Mathieu van der Poel, der ihm in den Sprints wie ein Bulldozer den Weg ebnet, bildet der 25-Jährige ein kongeniales Duo. Rechnet man Philipsens Siege in Carcassonne und Paris im Vorjahr noch hinzu, hat er die letzten fünf Massensprints allesamt gewonnen. Kaum zu glauben, dass er bis dahin noch den Spitznamen „Jasper Desaster“ hatte.

Ausbleibender Rekord-Etappensieg

Die Favoriten auf den Gesamtsieg um den dänischen Titelverteidiger und Gelb-Träger Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) konnten nach den spektakulären Pyrenäen-Etappen im Feld ein wenig entspannen, so dies denn bei Temperaturen von 33 Grad Celsius überhaupt möglich war. 25 Sekunden Vorsprung weist Vingegaard im Klassement auf seinen großen Widersacher Tadej Pogacar (SLO/Emirates) auf, der mit seinem Sieg am Donnerstag in Cauterets-Cambasque aber für weitere Spannung gesorgt hatte. Dahinter bleibt der Australier Jai Hindley (Bora) Dritter.

Die Arbeit hatten dieses Mal die Sprinter-Teams, die fünf Kilometer vor dem Ziel die beiden französischen Ausreißer Nans Peters (Ag2r) und Pierre Latour (Total) stellten. In Bordeaux, das zum 81. Mal die Tour empfing, kam es dann schon fast traditionell zum Sprint royal. Cavendish verpasste im Duell gegen Philipsen denkbar knapp seinen 35. Etappensieg, womit er Legende Eddy Merckx endgültig übertroffen hätte. Dritter wurde Biniam Girmay (Intermarché).

Bob Jungels (Bora) fuhr zeitgleich als 26. ins Ziel und klettert in der Gesamtwertung damit auf Rang 36. Die beiden weiteren Luxemburger Kevin Geniets (Groupama) und Alex Kirsch (Lidl) beendeten die Etappe auf den Plätzen 87 und 91.

Am Samstag könnte auf der achten Etappe über 200,7 Kilometer von Libourne nach Limoges die Stunde der Ausreißer schlagen. Ansonsten ist wieder mit einer Sprintentscheidung zu rechnen. Zwei Anstiege der vierten Kategorie und bis zu fünf Prozent Steigung auf den letzten 700 Metern machen das Etappenfinale aber schwer.