Torfestival zum Auftakt in die neue BGL-Ligue-Saison

Aufsteiger Schifflingen schockt Titus Petingen in der Nachspielzeit mit dem späten Ausgleich - in Unterzahl.

Einen dramatischeren Auftakt in die BGL-Ligue-Saison hätten sich die Fans und Zuschauer nicht wünschen können. Zum Auftakt traf Titus Petingen, die Überraschungsmannschaft der vergangenen Spielzeit, auswärts auf Aufsteiger Schifflingen.

Kai Merk brachte mit einem Doppelschlag (8.' und 21.') den Favoriten frühzeitig in Führung, doch Schifflingen sollte durch Benjamin Besic (44.') noch kurz vor dem Pausenpfiff der wichtige Anschlusstreffer gelingen.

Beide Mannschaften sorgten für ein Saisonauftakt, der den Zuschauern in Erinnerung bleiben wird. Foto: Ben Majerus

In Durchgang zwei waren es erneut die Petinger, die den besseren Start erwischten und nach zwei gespielten Minuten durch Artur Abreu auf 3:1 erhöhten. Doch der Aufsteiger steckte nicht auf, zeigte Kampfgeist und Moral. In der 57.' war es abermals Besic der für seine Mannschaft ins gegnerische Gehäuse traf - neue Hoffnung für Schifflingen.

Diese schien jedoch nur kurz zu währen, sah William Delgado in der 74.' doch die Gelb-Rote-Karte. Gleichwohl kämpften Besic und Co. verbissen weiter. Und als fast schon niemand mehr an die Wende glaubte, war es Thomas Macalli, der in der achten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 3:3 den Hausherren einen nicht mehr für möglich gehaltenen Punktgewinn bescherte.