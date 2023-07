Tadej Pogacar schlägt eindrucksvoll zurück

Der Slowene gewinnt die Bergankunft in Cauterets-Cambasque als Solist und rückt näher an Jonas Vingegaard heran.

Der französische Präsident Emmanuel Macron applaudierte als begeisterter Edelfan, Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) und Tadej Pogacar (SLO/Emirates) lieferten das erhoffte Pyrenäen-Spektakel. Vingegaard übernahm bei der ersten Bergankunft der 110. Tour de France zwar das Gelbe Trikot von Bora-Kapitän Jai Hindley (AUS), den Etappensieg in Cauterets-Cambasque musste der Däne allerdings seinem großen Rivalen Pogacar überlassen. Der Slowene meldete sich nach seiner unerwarteten Schwäche vom Vortag eindrucksvoll zurück und zeigte, dass die Tour noch lange nicht entschieden ist.

„Was soll ich sagen? Es war ein epischer Tag im Gelben Trikot auf mystischen Anstiegen. Ich habe das genossen und wollte mein eigenes Rennen fahren. Ich bin um mein Leben gefahren“, sagte Hindley, der die beiden Überflieger am Col du Tourmalet ziehen lassen musste. Der Australier liegt in der Gesamtwertung nun auf Platz drei, 1'34'' beträgt der Rückstand zum neuen Spitzenreiter Vingegaard. Hinter dem Dänen liegt Pogacar mit 25'' Rückstand auf Schlagdistanz.

Jumbo-Visma macht früh Ernst

Bora-hansgrohe bemühte sich zu Beginn der Etappe um die Kontrolle des Rennens und ließ eine ungefährliche Gruppe auf maximal fünf Minuten ziehen. Bob Jungels und Emanuel Buchmann (D) unterstützten Hindley nach Kräften, um das begehrte Trikot zu behaupten. Am Tourmalet war das von Jumbo-Visma vorgegebene Tempo allerdings zu hoch. Jungels musste 7,5 km vor dem Gipfel, ungefähr 55 km vor dem Ziel, locker lassen. Wenige Augenblicke später wurde auch Kevin Geniets (Groupama) abgehängt. Beide fuhren eine Zeit lang Seite an Seite, das Ziel erreichten sie an den Positionen 45 (Jungels) und 48 (Geniets). Alex Kirsch (Lidl) fuhr als 101. ins Ziel.

Das Jumbo-Team übernahm das Kommando. Hauptanliegen war eine weitere Schwächung des zweimaligen Tour-Siegers Pogacar. Der Slowene hatte am Vortag schon auf der ersten Bergetappe ungewohnte Schwächen gezeigt und über eine Minute auf Vingegaard verloren. Der attackierte schon am Col du Tourmalet 50 km vor dem Ziel. Der Attacke folgte nur Pogacar, der keine Schwäche zeigte. Hindley hatte am Gipfel bereits zwei Minuten Rückstand.

Vingegaards nächster Vorstoß folgte dann am 16 Kilometer langen Anstieg nach Cauterets-Cambasque, der trotz seiner Länge nicht zu den größten Schwierigkeiten im Hochgebirge zählt. Erst auf den letzten fünf Kilometern wuchs die Steigung auf zweistellige Prozentzahlen, was Vingegaard zu einer Attacke nutzte. Doch er wurde Pogacar nicht los, wurde von dessen Konter offenbar komplett überrascht und verlor letztlich wertvolle 24 Sekunden.

Nach den zwei Pyrenäen-Etappen sind am Freitag wieder die Sprinter am Zug. Von Mont-de-Marsan geht es überwiegend flach über 169,9 Kilometer nach Bordeaux.