Tadej Pogacar landet Punktsieg am Puy de Dôme

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Tadej Pogacar (SLO/Emirates) hat in der Gluthitze des Puy de Dôme die Funken sprühen lassen und Rivale Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) bei der Rückkehr der Tour de France zum legendären Vulkan erneut abgekocht. Im Giganten-Duell nahm der zweimalige Tour-Sieger aus Slowenien dem dänischen Titelverteidiger, wichtige Sekunden ab und fuhr nur knapp am Gelben Trikot vorbei. Den Tagessieg holte der Kanadier Michael Woods (Israel) aus einer Ausreißergruppe heraus.

Pogacar, schon am Donnerstag am Tourmalet der stärkere der beiden Protagonisten, trat bei der ersten Ankunft am legendären Berg nach 35 Jahren 1,4 km vor dem Ziel mächtig an. Vingegaard kämpfte, kam acht Sekunden nach seinem Rivalen ins Ziel und behielt die Gesamtführung. Mit 17 Sekunden Vorsprung geht er in den ersten Ruhetag.

Lesen Sie auch:Die Rückkehr zu einem Mythos

"Das wird super, super hart", hatte Pogacar vor der Etappe prophezeit: "Das Feld wird explodieren." Und so kam es dann auch: Die weiteren Klassementfahrer konnten auf den brutal schweren letzten - im Schnitt zwölf Prozent steilen - viereinhalb Kilometern nicht mithalten. Jai Hindley (AUS/Bora) verlor deutlich auf die beiden Topfahrer, behielt aber mit 2'40'' Rückstand seinen dritten Platz im Gesamtklassement. Auf Carlos Rodriguez (E/Ineos) auf Platz vier hat er knapp zwei Minuten Vorsprung.

Woods nutzt die Gunst der Stunde

Der bereits 36 Jahre alte Woods vom Team Israel-Premier Tech siegte mit 28 Sekunden Vorsprung auf den Franzosen Pierre Latour (Total). Erst 500 Meter vor dem Ziel hatte Woods den lange führenden US-Amerikaner Matteo Jorgensen (Movistar) abgefangen. Jorgensen giing mit zwei Minuten Vorsprung auf Woods in den Schlusssansteigung, doch der Kanadier kannte auf den letzten Metern kein Erbarmen.

Matteo Jorgenson (l.) sah lange wieder Sieger aus, doch Michael Woods zog noch vorbei. Foto: AFP

Angesichts der Temperaturen von deutlich über 30 Grad Celsius ließen es die Favoritenteams am Sonntag auf den ersten nicht allzu schwierigen rund 150 Kilometern an den Fuß des Puy de Dôme ruhig angehen und eine starke Fluchtgruppe über 16 Minuten Vorsprung herausfahren. Keiner der Ausreißer stellte im Gesamtklassement eine Gefahr für Vingegaard und Pogacar dar.

Lesen Sie auch:Wer hat noch Angst vor dem Corona-Virus?

Seit 1988 war die Tour nicht mehr auf dem Puy de Dôme zu Gast gewesen. Nicht nur wegen der bewegten Historie des Etappenziels war es ein Tag mit viel Geschichte. Weil der neunte Renntag in der Wahlheimat des 2019 verstorbenen Raymond Poulidor begann, wurde vor Etappenstart des Volkshelden "Poupou" gedacht - und bei einer Zeremonie seinem sichtlich gerührten Enkel Mathieu van der Poel (NL/Alpecin) ein Originalrad seines Opas überreicht.

Kirsch leistet perfekte Vorarbeit

Die schwierige Sprinteretappe am Samstag nach Limoges hatte der dänische Ex-Weltmeister Mads Pedersen (DK/Lidl) vor dem Belgier Jasper Philipsen (Alpecin) gewonnen, der zuvor alle drei Massenspurts für sich entschieden hatte. Pedersen konnte sich dabei bei seinem Luxemburger Teamkollegen Alex Kirsch bedanken, der auf den letzten drei Kilometern einen brillanten Job machte und Pedersen das Terrain bis rund 800 Meter vor dem Ziel perfekt vorbereitete.

Am Sonntag hatte Kirsch erwartungsgemäß nichts mit dem Ausgang der Etappe zu tun. Der 31-Jährige fuhr am Puy de Dôme mit knapp 28 Minuten Rückstand als 113. ins Ziel. Bob Jungels (Bora) und Kevin Geniets (Groupama) überquerten den Zielstrich gemeinsam in einer 13 Fahrer großen Gruppe mit 19'56'' Rückstand. Sie wurden neun Kilometer vor dem Ziel von Pogacar und Co. abgehängt.

Am Montag können sich die Fahrer eine Verschnaufpause gönnen. Der erste Ruhetag kommt den erschöpften Radprofis sehr gelegen.