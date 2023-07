Superschnelle Etappe endet mit Millimeterentscheidung

Share this with email

Matej Mohoric kriegte sich gar nicht mehr ein. Erst zitterte und bangte er. Dann kämpfte er minutenlang mit den Tränen. Der Slowene des Teams Bahrain-Victorious war am Freitag auf der 19. Etappe ans absolute Limit gegangen. Auf einer verrückten und superschnellen Etappe (49,1 km/h) hatte er die meisten Reserven. Nach 172,8 Kilometern fiel die Entscheidung im Sprint dreier Ausreißer. Mit einem gut getimten Tigersprung ließ er Kasper Asgreen (DK/Soudal), den Sieger vom Donnerstag, hinter sich. Erst der Blick aufs Zielfoto verriet, wer denn nun gewonnen hatte. Ben O'Connor (AUS/Ag2r) sicherte sich Rang drei.

Für Mohoric ist es der insgesamt dritte Etappensieg bei der Tour de France. Vor zwei Jahren gewann er gleich zweimal, darunter ebenfalls die 19. Etappe. Der Slowene gilt als einer der cleversten Fahrer und als echter Spezialist für Ausreißergruppen. „Ich teile mir meine Kräfte ganz genau ein. Ich bin ein sehr aerodynamischer Fahrer und muss auf solchen Etappen dann vielleicht etwas weniger Kräfte investieren als die Konkurrenten. Ich fühle mich wirklich stark und hatte mir dieses Teilstück im Vorfeld schon ausgesucht. Es passte mir perfekt. Es war aber kein Kinderspiel. Bei der Frankreich-Rundfahrt gewinnt man nicht einfach so. Alle sind in Bestform“, schilderte Mohoric, der ergänzte: „Im Training schlägt mich Asgreen bei 100 Sprints hundertmal. Im Wettkampf, in der dritten Tour-Woche, ist das aber eine andere Sache.“

Viel knapper hätte die Entscheidung nicht ausfallen können. Foto: ASO/Tissot

Mohoric ist der dritte Bahrain-Profi der eine Etappe bei der 110. Tour de France gewinnt. Zuvor sorgten bereits Pello Bilbao (E) und Wout Poels (NL) für Riesenjubel bei der Truppe, die vor rund einem Monat den tragischen Tod ihres Fahrers Gino Mäder (CH) bei der Tour de Suisse miterleben musste.

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich wie erwartet nichts. Der dänische Titelverteidiger Jonas Vingegaard (Jumbo) liegt weiter deutlich mit mehr als sieben Minuten Vorsprung vor seinem Rivalen Tadej Pogacar (SLO/Emirates). Der Tour-Gesamtsieg ist Vingegaard bei zwei verbleibenden Etappen bis Paris kaum noch zu nehmen. Am Freitag erreichten Vingegaard und Co. das Ziel in Poligny mit mehr als 13 Minuten Rückstand im Peloton. Auch Bob Jungels (Bora/66.) und Kevin Geniets (Groupama/72.) waren im Hauptfeld dabei. Alex Kirsch (Lidl) folgte als 129. noch drei weitere Minuten hinter dem größten Teil des Pelotons. In der Gesamtwertung ist Jungels jetzt 26., Geniets ist 35. und Kirsch liegt an Position 116.

Vor dem Schlussakt am Sonntag in Paris erwartet die Fahrer noch einmal eine harte letzte Gebirgsetappe. Auf der Fahrt am Samstag durch die Vogesen müssen sechs Anstiege bezwungen werden, die beiden anspruchsvollsten am Ende. Nach 133,5 Kilometern und fast 3.500 Höhenmetern wird dann am Samstagabend im Skigebiet Le Markstein der Tour-Sieger feststehen.