Strassen und Lorentzweiler spielen im Challenge-Cup

Zwei Männerteams aus Luxemburg nehmen in der nächsten Saison am CEV Challenge-Cup im Volleyball teil. Meister VC Strassen trifft dabei im Oktober und November auf Rieker IJS Komarno aus der Slowakei. Dies ergab die Auslosung am Mittwoch in Luxemburg.

Der ebenfalls gemeldete VC Lorentzweiler bekommt es wieder mit Steaua Bukarest zu tun. Schon vor zwei Jahren hatte die Mannschaft von Trainer Serge Karier im europäischen Wettbewerb gegen den rumänischen Hauptstadtclub gespielt. Die Termine des 1/32-Finales sind 24. bis 26. Oktober sowie 31. Oktober bis 2. November.

Diesmal ist kein Luxemburger Frauenteam dabei. Zuletzt hatte RSR Walferdingen mehrfach teilgenommen. Bei den Männern waren im Vorjahr Strassen und Volley Bartringen kurioserweise direkt aufeinandergetroffen. Strassen zog in die zweite Runde ein.