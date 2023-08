Spanien und Japan erreichen das Viertelfinale

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Spanien und Japan haben als erste Nationen das Viertelfinale bei der Frauen-WM in Australien und Neuseeland erreicht. Während die Spanierinnen die Schweiz mit 5:1 deklassierten, reichte den japanischen Ex-Weltmeisterinnen am Samstag ein konzentrierter Auftritt, um Mitfavorit Norwegen mit 3:1 zu bezwingen.

„Wir sind heute auf einen Gegner getroffen, der eine Nummer zu groß war“, gestand die Schweizer Nationaltrainerin Inka Grings und ergänzte: „Dass wir uns so haben fallen lassen und keine Aggressivität gezeigt haben, dann kannst du so ein Spiel nicht gewinnen - schon gar nicht im Achtelfinale. In so einer Partie erwarte ich mehr Aggressivität.“

Die Spanierin Ona Batlle (l.) zieht an der Schweizerin Meriame Terchoun vorbei. Foto: AFP

Spanien brachte in Auckland auch ein Slapstick-Eigentor gegen die Eidgenossinnen nicht aus dem Konzept. Die herausragende Aitana Bonmati (5.'/36.') mit einem Doppelpack, Alba Redondo (17.') per Kopf, Laia Codina (45.') und Jennifer Hermoso (70.') erzielten vor 43.217 Zuschauern die Tore des Weltranglistensechsten. Die Schweizerinnen durften kurzzeitig über den Ausgleich jubeln, als Codina (11.') aus rund 40 Metern ihre Torhüterin Cata Coll überrumpelte und auf kuriose Weise mit einem Rückpass ins eigene Tor traf.

Ein Eigentor als Türöffner

Japan verhalf ein Eigentor gegen Norwegen dagegen auf Siegkurs: Das Missgeschick der Norwegerin Ingrid Engens (15.') sowie die Treffer von Risa Shimizu (50.') und Hinata Miyazawa (81.') sorgten für Japans Turniertore 12, 13 und 14. Für Norwegen reichte es lediglich zum zwischenzeitlichen Ausgleich von Guro Reiten (20.'). Ein Jahr nach dem Vorrunden-Aus bei der EM beendeten die Skandinavierinnen damit ein zerfahrenes Turnier erneut frühzeitig.

Lesen Sie auch:

Deutschland krachend gescheitert: „Es ist surreal“

Die Japanerinnen bestätigten in Wellington den bislang starken Eindruck, den sie während des gesamten Turniers gemacht hatten. Mit dominantem Spiel und viel Laufarbeit erarbeitete sich der Weltmeister von 2011 Vorteile. Norwegens Ausgleich fiel aus dem Nichts und verunsicherte die Asiatinnen, die nun auf Titelverteidiger USA oder den Olympia-Zweiten Schweden, keineswegs.

Spanien bekommt es mit Vize-Weltmeister Niederlande oder Außenseiter Südafrika zu tun. Die Viertelfinals beginnen am kommenden Freitag.