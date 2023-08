Rémi Fabiani schwimmt mit Fabelzeit ganz nah an Olympia heran

Rémi Fabiani ist so schnell wie nie zuvor. Foto: privat

Rémi Fabiani kommt seinem Olympia-Traum immer näher. Bei der U23-Europameisterschaft in Dublin knackte der 21 Jahre alte Schwimmer seinen eigenen Landesrekord gleich zweimal und ist nur noch minimal von der B-Norm für Paris 2024 entfernt.

Im Finale über 50 m Freistil schlug Fabiani am Samstag nach 22''40 als Siebter an und war damit sieben Hundertstel-Sekunden schneller als bei seiner jüngsten Bestmarke von der Weltmeisterschaft in Fukuoka. Beim anschließenden Skins Race, einer Ausscheidungsserie mit mehreren Rennen hintereinander, setzte der COSL-Elitesportler mit 22''09 eine für seine Verhältnisse sensationelle Zeit.

Die olympische B-Norm, die Landesverbände zur Nominierung eines Athleten berechtigt, ist lediglich zwei Hundertstel entfernt. Zur A-Norm, die den Sportler direkt qualifiziert, fehlt noch ein Stück (21''96). „Ich will so nah wie möglich an die Normen heran“, hatte Fabiani bereits vor der WM gesagt. Nun bewies der 21-Jährige, dass das keine leeren Worte waren.