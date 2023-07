Ralph Daleiden schwimmt in neue Dimensionen

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Über die Distanz von 100 m Freistil war Ralph Daleiden der erste Luxemburger gewesen, der die 50-Sekunden-Grenze durchbrochen hatte. In 49''67 stellte er im März vergangenen Jahres einen neuen Rekord auf. Diese nationale Bestmarke hat der 20-Jährige nun bei den Weltmeisterschaften in Fukuoka (JPN) regelrecht pulverisiert!

Lesen Sie auch:Für 50 Meter um die halbe Welt

Daleidens Zeit blieb in den Vorläufen bei 48''77 stehen, womit der Luxemburger seine eigene Bestzeit demnach um 90 Hundertstelsekunden unterbot. Besonders interessant: Ein Jahr vor den Olympischen Spielen ist plötzlich eine Olympia-Teilnahme in Paris keineswegs mehr unrealistisch, steht die Qualifikationsnorm doch bei 48''34. Auch darf man gespannt sein, was Daleiden in der derzeitigen Verfassung bei der U23-EM vom 9. bis 13. August ausrichten kann.

In Fukuoka reichte die Zeit des FLNS-Athleten für den sehr guten 26. Platz unter 115 Startern. Um das Halbfinale zu erreichen, wurde eine Zeit von 48''34 benötigt. Schnellster war der Brite Matthew Richards in 47''59.