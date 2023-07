Jasper Philipsen lässt sich seine Chance nicht entgehen

Auf der dritten Etappe der diesjährigen Tour de France kam es so, wie es kommen musste. Auf den letzten Hektometern gab es ein Herzschlagfinale. Die besten Sprinter im Peloton ließen sich ihre Chance im Kampf um den Tagessieg nicht entgehen. Glücklicherweise kam es in der sehr schnellen und hektischen Schlussphase zu keinem nennenswerten Sturz.

Jasper Philipsen spielte seine Schnelligkeit aus. Perfekt eskortiert von Mathieu van der Poel (NL), setzte sich der Belgier des Teams Alpecin-Deceuninck vor Phil Bauhaus (D/Bahrain), Caleb Ewan (AUS/Lotto), Fabio Jakobsen (NL/Soudal) und Wout van Aert (B/Jumbo) durch.

Adam Yates (GB/Emirates), Teamkollege des Topfavoriten und Gesamtzweiten Tadej Pogacar (SLO), verteidigte auf der Bummelfahrt, die dem Etappenfinale vorausgegangen war, problemlos das Führungstrikot.

Powless sammelt eifrig Punkte

Kurz nach 13 Uhr war der Startschuss für das dritte Teilstück im spanischen Amorebieta-Etxano erklungen. 193,5 km, und somit gut sechs km mehr als ursprünglich geplant, galt es zu überwinden. Der Grund für die plötzliche Änderung: Straßenbauarbeiten. Doch trotz der zusätzlichen rund 150 Höhenmeter und insgesamt vier kleinerer Anstiege fehlten der Etappe die ganz großen Herausforderungen.

Der US-Amerikaner Neilson Powless (EF Education) attackierte wie schon am Sonntag mit dem Ziel, seine Führung in der Bergwertung auszubauen - was ihm im Laufe der Etappe gelingen sollte. Das Feld hingehen ließ es ruhig angehen - die Fahrer plauderten miteinander und rollten lange eher gemütlich an der bildschönen baskischen Atlantikküste entlang.

Rund 70 km vor dem Ziel wurde die Idylle plötzlich von einem gefährlichen Zwischenfall getrübt. Wie schon am Sonntag hatten Unbekannte offenbar Reißzwecken auf der Straße verteilt, mehrere Profis mussten innerhalb kürzester Zeit ihre Reifen wechseln.

Jasper Philipsen (im blauen Trikot) hält die ganze Sprint-Prominenz in Schach. © FOTO: AFP

Gegen 16.40 Uhr befuhr der Tross dann erstmals in diesem Jahr französischen Boden, welchen er in den kommenden knapp drei Wochen nicht mehr verlassen wird. Die schweren Krawalle, die das Land seit der vergangenen Woche erschüttern, lassen die Verantwortlichen durchaus besorgt auf die kommenden Tage blicken - auch wenn das Rennen am Montag nicht beeinflusst wurde. Man verfolge die politisch angespannte Situation sehr genau, sagte Tour-Boss Christian Prudhomme.

Powless ließ sich frühzeitig ins Peloton zurückfallen, den nun einsam an der Spitze fahrenden Franzosen Laurent Pichon (Arkéa) ließ das Feld noch bis 37 km vor dem Ziel zappeln, ehe das Finale begann.

Pedersen nicht ganz vorne dabei

Alex Kirsch (Lidl) war auf den letzten Kilometern stets an der Seite von Mads Pedersen (DK) zu sehen. Der Däne konnte sich allerdings im Sprint nicht ganz vorne in Szene setzen und wurde Neunter. Kirsch rollte als 18. ins Ziel. Bob Jungels (Bora/28.) landete ebenfalls weit vorne, während Kevin Geniets (Groupama) den Zielstrich als 115. mit 59 Sekunden Rückstand überquerte. In der Gesamtwertung ist Jungels nach drei Tagen 45. (auf 8'47''), Geniets 82. (19'12'') und Kirsch 106. (25'45'').

Das vierte Teilstück führt am Dienstag über 181,8 weitgehend flache Kilometer von Dax nach Nogaro und spielt erneut den Sprintern in die Karten.