Die nächste Show des Jasper Philipsen

Im Highspeed-Finale bekamen Caleb Ewan (AUS/Lotto) und Phil Bauhaus (D/Bahrain) die Lücke nicht mehr zu, dafür triumphierte der unantastbare Jasper Philipsen (B/Alpecin) im Sprint auf der Rennstrecke von Nogaro. Der Belgier gewann auch die vierte Etappe der 110. Tour de France hauchdünn. Auf den letzten Metern gab es gleich drei Stürze, dem ersten Anschein nach alle ohne schlimme Folgen.

„Es war eine sehr leichte Etappe, jeder wollte sich für die Pyrenäen schonen. Es gab einige Stürze, ich hoffe, alle sind in Ordnung. Es war sehr hektisch. Am Ende hatte ich Krämpfe“, sagte Philipsen. Der 25-Jährige - Spitzname Jasper Desaster - ist in den schnellen Finals eine Klasse für sich und hatte bereits am Montag gesiegt.

In der Gesamtwertung gab es erwartungsgemäß keine Veränderung an der Spitze. Der Brite Adam Yates (Emirates) verteidigte sein beim Auftakt in Bilbao erobertes Gelbes Trikot einmal mehr erfolgreich. Direkt hinter ihm folgt mit sechs Sekunden Rückstand sein Kapitän Tadej Pogacar (SLO), der zeitgleich mit Simon Yates (GB/Jayco) ist.

Die drei Luxemburger fuhren im Hauptfeld ins Ziel und haben sich im Generalklassement leicht verbessert. Alex Kirsch (Lidl) beendete die Etappe auf Platz 44 und ist jetzt 103. (auf 25'45''), Kevin Geniets (Groupama) fuhr als 81. ins Ziel und liegt jetzt auf Rang 78 (19'12''), während Bob Jungels (Bora) am Dienstag Platz 93 belegte und nun 44. (8'47'') ist.

Den Ausreißern fehlt der Mut

Vor den zwei Tagen in den Pyrenäen war klar, dass sich die Sprinter die Chance auf dem Circuit Paul Armagnac nicht nehmen lassen wollten. Der erwartbare Ausgang der Etappe nahm den Ausreißern offenbar den Mut. Es gab zwar einige zaghafte Attacken, doch erst nach 100 Kilometern setzten sich die Franzosen Anthony Delaplace (Arkéa) und Benoît Cosnefroy (Ag2r) etwas ab. Diese Flucht war 25 Kilometer vor dem Ziel beendet, als die Sprinter-Teams das Kommando übernahmen. Das Peloton fuhr im Finale etwa 2,5 Kilometer der 3,6 Kilometer langen Rennstrecke, mehrere 180-Grad-Kurven machten die Sprintvorbereitung knifflig.

Fabio Jakobsen (r.) und Jacopo Guarnieri sind gestürzt. © FOTO: AFP

Am Ende wartete jedoch eine 750 Meter lange Gerade, die nur minimal anstieg. Die Hatz auf der neun Meter breiten Straße wurde gleich von drei Stürzen überschattet. In Europameister Fabio Jakobsen (NL/Soudal) kam ein Mitfavorit zu Fall, es folgten zwei weitere Stürze, die offenbar alle glimpflich ausgingen.