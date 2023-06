Die besten Bilder der Teamvorstellung in Bilbao

Die 110. Tour de France ist mit einem emotionalen Moment eröffnet worden. Bei der Team-Präsentation am Donnerstagabend im spanischen Bilbao wurde Bahrain Victorious, die Mannschaft des bei der Tour de Suisse tödlich verunglückten Radprofis Gino Mäder, zuerst auf die Bühne am Guggenheim-Museum gerufen. In Gedenken an den Schweizer wurde eine Schweigeminute abgehalten.

Insgesamt war die Vorstellung der insgesamt 22 Mannschaften recht kurzweilig. Nach rund 90 Minuten war das Prozedere vor dem Guggenheim-Museum vorbei. Der Platz vor dem charismatischen Bauwerk war gut gefüllt. Die baskischen Fans ließen sich die Vorfreude auf die ersten zweieinhalb Etappen auf baskischem Terrain auch nicht vom einsetzenden Regen verderben. Besonders laut wurden sie natürlich bei der Vorstellung der Lokalmatadoren Pello Bilbao (Bahrain), Mikel Landa (Bahrain), Ion Izagirre (Cofidis) und Gorka Izagirre (Movistar).

Aber auch die anderen Fahrer, die allesamt mit der berühmten Baskenmütze Txapela auf der Bühne erschienen, wurden gefeiert. Unter den 176 Teilnehmern sind mit Kevin Geniets (Groupama), Bob Jungels (Bora) und Alex Kirsch (Lidl) auch drei Luxemburger.

1 / 30 Juian Alaphilippe begrüßt die baskischen Fans. © FOTO: AFP

2 / 30 Das Guggenheim-Museum bot eine beeindruckende Kulisse. © FOTO: AFP

3 / 30 Die Mannschaft Alpecin-Deceuninck setzt unter anderem auf Jasper Philispen und Mathieu van der Poel. © FOTO: AFP

4 / 30 Für Mark Cavendish wird es die letzte Tour de France sein. © FOTO: AFP

5 / 30 Die Mannschaft Arkéa-Samsic erreicht die Bühne. © FOTO: AFP

6 / 30 Die Gedenkminute an Gino Mäder war der emotionalste Moment des Abends. © FOTO: AFP

7 / 30 Kevin Geniets (2.v.r.) und die Groupama-FDJ-Mannschaft werden vorgestellt. © FOTO: AFP

8 / 30 Das DSM-Team setzt auf Kapitän Romain Bardet (r.). © FOTO: AFP

9 / 30 Tadej Pogacar und seine Teamkollegen präsentierten sich gut gelaunt. © FOTO: AFP

10 / 30 Bob Jungels (4.v.r.) und seine Teamkollegen bei der Vorstellung. © FOTO: AFP

11 / 30 Jonas Vingegaard ist der Mann, den es zu schlagen gilt. © FOTO: AFP

12 / 30 Jai Hindley startet als Kapitän der Mannschaft Bora-hansgrohe. © FOTO: AFP

13 / 30 Peter Sagan (r.) ist und bleibt einer der Publikumslieblinge. © FOTO: AFP

14 / 30 Jonas Vingegaard peilt seinen zweiten Gesamtsieg an. © FOTO: AFP

15 / 30 Die Arkéa-Truppe hofft auf Warren Barguil. © FOTO: AFP

16 / 30 Tadej Pogacar animierte die baskischen Fans. © FOTO: AFP

17 / 30 Das Emirates-Team sammelte Punkte beim Publikum. © FOTO: AFP

18 / 30 Quinn Simmons fällt im Peloton auf. © FOTO: AFP

19 / 30 Tadej Pogacar will zum dritten Mal in Paris ganz oben auf dem Treppchen stehen. © FOTO: AFP

20 / 30 Egan Bernal feierte seine Rückkehr zur Frankreich-Rundfahrt. © FOTO: AFP

21 / 30 Kevin Geniets und seine Kollegen haben in den nächsten Tag viel vor. © FOTO: AFP

22 / 30 Miguel Indurain war der Stargast der Teamvorstellung. © FOTO: AFP

23 / 30 Jai Hindely und Bob Jungels (im Hintergrund) spielen im Bora-Team wichtige Rollen. © FOTO: AFP

24 / 30 Lawson Craddock hat offenbar besonders viel Lust auf die 110. Frankreich-Rundfahrt. © FOTO: AFP

25 / 30 Auf Alex Kirsch (4.v.r.) wartet in den nächsten Tagen viel Arbeit. © FOTO: AFP

26 / 30 Mikel Landa führt die Bahrain-Victorious-Mannschaft an. © FOTO: AFP

27 / 30 Jonas Vingegaard (r.) und Tiesj Benoot sind vor der Konkurrenz gewarnt. © FOTO: AFP

28 / 30 Das neue Trikot des Teams Lidl-Trek überzeugt. © FOTO: AFP

29 / 30 Die Norweger von Uno-X sind erstmals bei der Tour de France dabei. © FOTO: AFP

30 / 30 Mattias Skjelmose kann durchaus in den Top Fünf landen. © FOTO: AFP