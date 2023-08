Petingen schockt den Meister, Differdingen ist Tabellenführer

Erico Castro (am Ball) brachte Differdingen bereits nach 15 Minuten in Führung. Foto: Yann Hellers

Nach der Niederlage im Europapokal (1:3) am Donnerstag beim FC Struga in Nordmazedonien hat Hesperingen gegen Titus Petingen bereits am zweiten Spieltag die erste Niederlage in der BGL-Ligue-Saison kassiert. In Petingen schoss Marian Sarr die Hausherren nach 28.' in Führung. Als der FC Swift mit zunehmender Spieldauer immer offensiver agieren musste, war es Artur Abreu, der kurz vor dem Schlusspfiff (90. + 5.') zum 2:0-Endstand traf.

In einer packenden Partie siegte derweil Fola zu Hause gegen F91 mit 3:2. Yanis Lahrach (14.', 77.') traf dabei gleich doppelt für das Heimteam. Auch Jeunesse durfte sich über drei Punkte freuen. In Wiltz erzielte Ahmed Mogni (47.') den Treffer des Tages.

Folas Fabio Martin (r.) im Zweikampf mit Düdelingens Bruno Freire. Foto: Stéphane Guillaume

Aufsteiger Schifflingen setzte sich mit 2:1 in Rosport durch, das nach einer Gelb-Roten Karte gegen Ben Vogel (81.') in der Schlussphase in Unterzahl agieren musste.

Hesperingen und Differdingen teilen sich Tabellenführung

Nach einem 3:1-Sieg bei Racing ist Differdingen nun alleiniger Tabellenführer. Monnerich schlug Mondorf 3:2 und darf sich nach zwei Siegen aus zwei Spielen über einen gelungenen Saisonauftakt freuen. Auch Strassen siegte vor heimischem Publikum gegen Käerjeng (2:1), obwohl die Hausherren nach einer Roten Karte gegen Cédric Baiverlin in der 18.' weite Teile der Partie in Unterzahl bestreiten mussten.

