Oh, wie schön siegt Panama

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Die letzte Etappe ihrer verrückten USA-Reise traten Panamas Fußball-Helden auf dem Landweg an. „Unser Finale“ stand in riesigen Buchstaben auf dem Bus, der den krassen Außenseiter am Freitag von San Diego nach Los Angeles brachte. „In LA haben wir Großes vor. Wir wollen Geschichte schreiben“, sagte der ehemalige Bundesliga-Torschützenkönig und heutige Nationaltrainer Thomas Christiansen vor dem Finale des Gold-Cups am Sonntag gegen Mexiko.

Wir wollen es bis zum Ende schaffen. Wir wollen einen Titel für Panama gewinnen. Thomas Christiansen

In der Heimat wird dann eine ganze Nation mitfiebern. Wie schön Panama ist, oh, das weiß Christiansen nur zu genau. Als Kind lebte der Däne drei Jahre lang in dem kleinen Land in Mittelamerika, nun ist er als Hauptdarsteller eines kleinen Fußball-Märchens zurück. „Wir haben den Traum eines jeden Panamaers erfüllt. Und jetzt träumen wir weiter“, sagte der 50-Jährige, nachdem er den Außenseiter durch einen Sieg gegen den großen Favoriten USA ins Finale geführt hatte.

Der Däne Thomas Christiansen ist seit 2020 Nationaltrainer. Foto: AFP

Bis dahin war es ein langer Weg, mit Spielen in Fort Lauderdale, Harrison, Houston und Arlington. „Grande mi Panama!“, schrieb die Zeitung „Dia a dia“, als das Finale erreicht war, und es klang ein wenig wie der Titel des berühmten deutschen Kinderbuchs von Janosch. Auch Christiansen kennt natürlich den Klassiker „Oh, wie schön ist Panama“, wie er bei „transfermarkt.de“ verriet. Aber er hat eben auch „einen Bezug zur Kultur und den Menschen“ und musste daher nicht lange überlegen, als er 2020 den Job als Nationaltrainer angeboten bekam.

70.000 Zuschauer in Los Angeles

Die WM in Katar verpasste Christiansen zwar, doch nun hat er mit dem Einzug ins Endspiel des prestigeträchtigen Kontinental-Turniers für ein Highlight gesorgt. Erst zum dritten Mal nach 2005 und 2013 stehen die „Canaleros“, die Kanal-Anwohner also, im Finale. Beide bisherigen Endspiele gingen verloren - jeweils gegen die USA. In San Diego gelang nun die Revanche. „Panama, die neue Macht. Wir demütigen die Gringos“, schrieb die Zeitung „El Siglo“ nach dem 5:4 im Elfmeterschießen.

Die Begeisterung der Fans ist riesengroß. Foto: AFP

Im Finale bekommt es Panama mit Rekordsieger Mexiko zu tun, 70.000 Fans werden in Los Angeles erwartet. Auch dort ist die Nummer 57 der FIFA-Weltrangliste klarer Außenseiter, Mexiko liegt als Nummer 14 weit höher. Doch Christiansen, der 2002/03 in einer denkwürdigen Saison 21 Tore für den VfL Bochum schoss und gleichauf mit Giovane Elber (FC Bayern) die Torjägerkanone holte, wittert eine Chance.

Lesen Sie auch:Fliegende Wechsel auf der Trainerbank in Marseille

„Wir haben bei diesem Turnier schon jetzt gewonnen“, sagte „El Profesor“, wie er in Panama genannt wird: „Aber wir wollen es bis zum Ende schaffen. Wir wollen einen Titel für Panama gewinnen.“ Es wäre der erste große in der Geschichte des Landes. Aber warum soll es nicht klappen? „Panama ist das Land unserer Träume“, sagte schließlich schon der kleine Bär.