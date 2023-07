Niederkorn gibt den Sieg aus der Hand

In der ersten Qualifikationsrunde der Conference League geht der FC Progrès gegen Gjilani zweimal in Führung, doch am Ende reicht es nicht.

Luxemburgs Fußball-Vizemeister Niederkorn hätte mit einer deutlich besseren Ausgangsposition ins Rückspiel gehen können. In der ersten Qualifikationsrunde der Conference League kam das Team von Trainer Jeff Strasser am Donnerstagabend gegen die Kosovaren von Gjilani nicht über ein 2:2 hinaus.

Im Stade Municipal in Oberkorn brachten Mayron de Almeida (11.') und Omar Natami (62.') die Hausherren zweimal in Führung, doch Arbnor Ramadi glich jeweils für die Gastgeber aus - und das ausgerechnet durch zwei Elfmeter (48.', 66.'). Das Rückspiel findet am kommenden Donnerstag (20 Uhr) in Gjilan statt.