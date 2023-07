Niederkorn gelingt keine Überraschung in Dänemark

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Im Hinspiel der zweiten Qualifikationsrunde der Conference League hat Niederkorn am Mittwochabend auswärts mit 0:2 gegen Midtjylland verloren. Vor 6.609 Zuschauern begannen die Gastgeber druckvoll und konnten bereits in den ersten Spielminuten einige gute Torgelegenheiten verbuchen. Niederkorn hielt jedoch dagegen und fand nach der anfänglichen Drangphase von Midtjylland allmählich besser in die Partie. In der 14.‘ brachte die Mannschaft von Trainer Jeff Strasser die lautstarken Heim-Fans sogar kurzzeitig zum Verstummen. Niederkorn traf nach einer scharfen Freistoß-Hereingabe von Mayron de Almeida, doch der Schiedsrichter entschied auf Abseits.

Lesen Sie auch:Yannick Bastos: „Es wäre eine super Geschichte, solch einen Erfolg auch mit Niederkorn zu feiern“

Die Überraschung blieb letztlich aus. In der 38.' erzielte Midtjylland den verdienten Führungstreffer. Nach einem angeschnittenem Eckball von Kristoffer Olsson verlängerte Juninho per Kopf auf Kapitän Henrik Dalsgaard, der den Ball aus kurzer Distanz über die Linie drückte und für den 1:0-Habzeitstand sorgte. Im zweiten Durchgang erhöhte Sory Kaba für den Favoriten. Der zur Halbzeit eingewechselte Offensivspieler köpfte nach einer Flanke aus dem Halbfeld kompromisslos zum 2:0. Es war dies gleichzeitig der Endstand eines insgesamt souveränen Sieges für die Gastgeber. Aber auch Niederkorn hat eine couragierte Leistung gegen die dänische Spitzenmannschaft gezeigt.