Neuseelands WM-Traum ist ausgeträumt, der von Kolumbien lebt weiter

Als die Heim-WM in einer „Katastrophe“ geendet war, flossen bei Neuseelands Fußballerinnen die Tränen. 90 Minuten lang hatten die „Football Ferns“ gegen das drohende Aus gekämpft, tief in der Nachspielzeit köpfte sogar die nach vorn geeilte Keeperin Victoria Esson aufs Tor - doch es half nicht. Das 0:0 gegen die Schweiz beendete vorzeitig eine WM, die für den Co-Gastgeber so verheißungsvoll begonnen hatte.

„Die Ferns haben die Nation in den letzten elf Tagen in ihren Bann gezogen - eine Zeit, die das Interesse am Frauenfußball wie nie zuvor geweckt hat“, schrieb die Zeitung New Zealand Herald nach dem Aus: „Aber im Moment spielt das keine Rolle. Das Abenteuer endet in einer Katastrophe.“

Nach dem Schlusspfiff flossen die Tränen, die 25.000 Zuschauer in Dunedin verstummten. Besonders bitter: Nur ein Gegentor in drei Spielen war letztlich eines zu viel. Das 0:1 gegen die Philippinen bezahlte das Team von Trainerin Jitka Klimkova teuer, die Euphorie nach dem überraschenden 1:0 gegen Norwegen zum Auftakt war schnell verflogen.

Vier Zähler reichten letztlich nicht, weil bei der WM bei Punktgleichheit die bessere Tordifferenz entscheidet - und da zog Norwegen durch ein 6:0 gegen die Philippinen noch vorbei. Neuseelands Sieg im direkten Vergleich? Wertlos. Auch bei der sechsten WM-Teilnahme - und zum fünften Mal in Folge - scheiterte das Team vom anderen Ende der Welt somit in der Vorrunde.

Später Schock für Deutschland

Die deutschen Fußballerinnen sind im harten WM-Fight gegen Kolumbien auf die Bretter gegangen und haben den vorzeitigen Einzug ins Achtelfinale verpasst. Nach dem Traumstart gegen Marokko (6:0) verloren die Vize-Europameisterinnen in ihrem zweiten Gruppenspiel 1:2 (0:0) gegen die Südamerikanerinnen um „Wunderkind“ Linda Caicedo. Dennoch haben die Deutschen das Weiterkommen weiter in der eigenen Hand.

Kolumbiens Wunderkind Linda Caicedo schoss den Führungstreffer gegen Deutschland. Foto: AFP

Ein Sieg in der letzten Vorrundenpartie am Donnerstag in Brisbane gegen das punktlose Schlusslicht Südkorea (12 Uhr, Luxemburger Zeit) würde dem zweimaligen Weltmeister sicher reichen. Die erst 18 Jahre alte Caicedo (52.') und Manuela Vanegas (90. + 7.') trafen für die Südamerikanerinnen. Alexandra Popp (89.', Foulelfmeter) hatte das zwischenzeitliche 1:1 erzielt. Es war die erste deutsche Vorrunden-Niederlage seit 1995 (2:3 gegen Schweden) und die zweite überhaupt.

„Es ist einfach mega bitter, durch einen Standard zu verlieren“, sagte Popp. „Eigentlich hatten wir das Spiel unter Kontrolle. Der letzte Mut Richtung Tor hat gefehlt.“ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg, die ohne Abwehrchefin Marina Hegering und Linksverteidigerin Felicitas Rauch auskommen musste, tat die Niederlage „brutal weh.“