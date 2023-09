Mit viel Herz gegen den großen Favoriten

Luxemburgs Fußball-Nationalmannschaft will in Portugal vor allem kämpferisch dagegenhalten, FLF-Trainer Luc Holtz muss aber sein Mittelfeld umbauen.

Während die Euphorie rund um die Fußball-Nationalmannschaft nach dem Sieg gegen Island (3:1) noch anhält, sind die Gedanken von Trainer Luc Holtz bereits beim nächsten Spiel. Am Montag (20.45 Uhr) tritt sein Team in Portugal an. Der 54-Jährige ist vor der Partie im Estadio Algarve in Faro gewarnt: Im Hinspiel dieser Kampagne in der EM-Qualifikation verlor die FLF-Auswahl im März mit 0:6. Beim jüngsten Auswärtsspiel in Portugal unterlagen die Luxemburger im Oktober 2021 – ebenfalls in Faro – mit 0:5.

„Wir planen sicherlich keine drei Punkte gegen Portugal ein“, sagt Holtz. Im Vorfeld geschlagen geben will er sich dennoch nicht. Die Isländer, so Holtz, hätten vorgemacht, wie man die technisch versierten Portugiesen vor Probleme stellen kann.

Island hat mit viel Herz gespielt, an der Grenze des Legalen. Daran können wir uns ein Beispiel nehmen. Luc Holtz

Das Team von Trainer Age Hareide hätte im Juni fast einen Punkt geholt, am Ende wurde es ein 0:1. „Wir treten da nicht an, um 80 Prozent Ballbesitz zu haben“, lässt der Nationalcoach die Spielweise in Faro durchblicken. „Wir wollen ein gutes Match zeigen“, sagt Holtz. „Dabei geht es vor allem um Engagement. Island hat mit viel Herz gespielt, an der Grenze des Legalen. Daran können wir uns ein Beispiel nehmen.“

Die Aufgebote Portugal Tor: Diogo Costa (Porto), Rui Patricio (AS Rom/I), José Sa (Wolverhampton/ENG) Abwehr: Joao Cancelo (FC Barcelona/E), Diogo Dalot (Manchester United/ENG), Ruben Dias (Manchester City/ENG), Gonçalo Inacio (Sporting), Danilo Pereira (Paris SG/F), Nelson Semedo (Wolverhampton/ENG), Antonio Silva (Benfica), Toti (Wolverhampton/ENG) Mittelfeld: Bruno Fernandes (Manchester United/ENG), Ruben Neves (Al-Hilal/KSA), Joao Palhinha (Fulham/ENG), Otavio (Al-Nassr/KSA), Bernardo Silva (Manchester City/ENG), Vitinha (Paris SG/F) Angriff: Joao Felix (FC Barcelona/E), Ricardo Horta (Braga), Diogo Jota (Liverpool/ENG), Rafael Leao (AC Mailand/I), Pedro Neto (Wolverhampton/ENG), Gonçalo Ramos (Paris SG) Luxemburg Tor: Anthony Moris (Saint-Gilloise/B), Tiago Pereira (Mönchengladbach/D), Ralph Schon (Wiltz) Abwehr: Dirk Carlson (St. Pölten/A), Maxime Chanot (Ajaccio/F), Eldin Dzogovic (Magdeburg/D), Lars Gerson (Kongsvinger/N), Laurent Jans (Mannheim/D), Seid Korac (Degerfors/S), Enes Mahmutovic (ZSKA Sofia/BUL), Marvin Martins (Austria Wien/A), Mica Pinto (Arnheim/NL) Mittelfeld: Leandro Barreiro (Mainz/D), Florian Bohnert (Bastia/F), Sofiane Ikene (Nürnberg/D), Timothé Rupil (Mainz/D), Sébastien Thill (Stal Rzeszow/PL), Vincent Thill (Sabah/AZE) Angriff: Yvandro Borges (Mönchengladbach/D), Alessio Curci (Francs Borains/B), Aiman Dardari (Mainz/D), Leon Elshan (Sittard/NL), Danel Sinani (St. Pauli/D)

Doch ausgerechnet jetzt fehlen dem Trainer zwei Spieler, die für dieses Vorhaben hätten wichtig werden können. Abräumer Christopher Martins holte sich gegen Island seine dritte Gelbe Karte ab und ist gesperrt, Mathias Olesen verletzte sich am Freitag und fehlt ebenfalls. „Er hatte gegen Island schon in der Pause Probleme, weil ein Muskel zugegangen ist“, sagt Holtz.

Dass es beim Kölner Bundesliga-Profi keine Wunderheilung gab, ist nicht überraschend. „Natürlich werden uns die beiden fehlen“, erklärt der Coach. Aus dem starken und eingespielten Mittelfeld-Trio bleibt also nur noch Leandro Barreiro übrig. Angeschlagen sind außerdem Marvin Martins (Adduktoren) und Alessio Curci (Schlag auf den Fuß).

Nationaltrainer Luc Holtz kann mit den bisherigen Auftritten seines Teams zufrieden sein. Foto: Yann Hellers

„Wir haben kein riesiges Reservoir an Spielern, die Ausfälle qualitativ ersetzen können“, erklärt Holtz. „Deshalb müssen wir schauen.“ Da es gegen den Tabellenführer, der in Gruppe J noch kein Gegentor kassierte, vor allem um Frische geht, hatte der FLF-Coach ohnehin im Hinterkopf, auf verschiedenen Positionen zu wechseln. Somit werden einige Nationalspieler, die sonst weniger zum Einsatz kommen, voraussichtlich die Chance bekommen, sich im rund 30.000 Zuschauer fassenden Estadio Algarve zu zeigen.

Auch Portugals Trainer Roberto Martinez muss auf einen wichtigen Spieler verzichten. Ausgerechnet Cristiano Ronaldo ist nach seiner Gelben Karte beim Sieg gegen die Slowakei (1:0) gegen Luxemburg nicht dabei. Der 38-Jährige wird voraussichtlich von PSG-Star Gonçalo Ramos ersetzt. „Luxemburg hat sich zu einer sehr stabilen Mannschaft entwickelt“, sagt Martinez. „Die Siege gegen Bosnien und Island zeigen, wie viel Selbstvertrauen und Qualität sie haben.“ Auch Ramos findet: „Luxemburg hat gerade einen guten Moment.“