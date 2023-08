Meister Hesperingen muss den nächsten Rückschlag wegstecken

Share this with email

Der vierte Spieltag der BGL Ligue ist ein Spieltag der Überraschungen. Vor allem für einige mutmaßliche Spitzenteams gab es am Sonntag ein böses Erwachen. Meister Hesperingen verlor am Abend mit 0:2 in Niederkorn. Dabei entschied der FC Progrès die Partie erst spät durch Mayron de Almeida (82.') und Brian Amofa (90. + 1.'). Zuvor hatte es drei Platzverweise gegeben: In der 60.' musste Niederkorns Antoine Mazure mit Gelb-Rot vom Feld, eine Viertelstunde später tat es ihm Hesperingens Jaime Simoes gleich. Swift-Akteur Ricardo Delgado sah in der 87.' nach einer Notbremse sogar glatt Rot.

F91 musste sich bei Monnerich nach einem Tor von Ricardo Dionisio (19.') mit 0:1 geschlagen geben. Ebenfalls unter den Erwartungen blieb Titus Petingen, das mit 1:3 in Rosport verlor. Nach einem Doppelpack von André Redekop (36.', 45. + 1.') und einem Treffer von Dans Spruds (42.') war die Partie bereits nach einer Halbzeit entschieden. Petingens Alexander Laukart gelang nur noch der Anschluss (73.'). Dabei gab es in der 84.' auch noch Rote Karten für Redekop und Titus-Akteur Artur Abreu, die nach einem harten Foul aneinandergerieten.

Zahlreiche Rote Karten

Für Racing kam es sogar noch dicker: Die Hauptstädter verloren nach Toren von Alexis Larrière (19.') und Ahmed Mogni (54.', 67.') sogar mit 0:3 gegen Jeunesse. Dabei spielte Racing nach einer Roten Karte für Adrian Ahmetxhekaj (Notbremse) ab der 15.' in Unterzahl. Der Rekordmeister ist jetzt Tabellenzweiter hinter Differdingen, das durch ein Tor von Jorginho (19.') mit 1:0 bei Käerjeng gewann.

Stefano Bensi und seine Mannschaft legen einen Fehlstart hin. Foto: Christian Kemp/LW-Archiv

Gar nicht rund läuft es bei der Fola. Die Mannschaft von Trainer Stefano Bensi verlor mit 1:2 gegen Aufsteiger Mersch. Nach der Führung durch Benjamin Bresch (4.', Elfmeter) glichen die Escher in der 66.' zwar durch Fabio Martins aus, doch nach einer Roten Karte für Mohamed Camara, der einen Ball auf der Linie mit der Hand klärte, gab es erneut Strafstoß. Der erste, per Nachschuss verwandelte Versuch von Joel Rodrigues wurde zurückgepfiffen, doch auch im zweiten Anlauf traf der Merscher (73.').

Beim 4:2 von Strassen gegen Mondorf gingen die Gäste durch Cédric Steinmetz (6.') und Oumar Gassama (65.') zweimal in Führung, doch Gauthier Bernadelli (61.'), Conrad Azong (71.', 78.', Foulelfmeter) und Florik Shala (90. + 6.', Foulelfmeter) drehten die Partie für die Hausherren.

Ebenfalls jubeln durfte die Mannschaft aus Wiltz, die zu Hause mit 2:1 gegen Aufsteiger Schifflingen gewann. Der Siegtreffer gelang dem ehemaligen Nationalspieler Kevin Malget erst in der 90.'. Zuvor hatten Benjamin Romeyns (69.') für die Hausherren und William Rodrigues (81.') für Schifflingen getroffen.

Hier geht's zu den Ergebnissen und Tabellen.