Schnelle Triathleten begeistern in Weiswampach

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Wochenende wurde Sportfans in Weiswampach so einiges geboten. Während der Triathlon über die olympische Distanz sowie der Wämper Lof erst am Sonntag auf dem Programm standen, trugen die Triathleten die nationalen Meisterschaften im Sprint schon am Samstag aus.

1 / 15 Der Wämper Triathlon lockt jedes Jahr Zuschauer an. Foto: Alexander Daleiden

2 / 15 Das Sprintrennen begann am Samstag um 15 Uhr. Foto: Alexander Daleiden

3 / 15 Zuerst ging es für die Teilnehmer ins Wasser. Foto: Alexander Daleiden

4 / 15 750 Meter mussten absolviert werden. Foto: Alexander Daleiden

5 / 15 David Lang war schon im Wasser schnell unterwegs. Foto: Alexander Daleiden

6 / 15 Danach ging es für die Triathleten aufs Fahrrad. Foto: Alexander Daleiden

7 / 15 Clément Coppin und die anderen Teilnehmer mussten 20 Kilometer absolvieren. Foto: Alexander Daleiden

8 / 15 Abseits der Strecke konnten sich Kinder amüsieren. Foto: Alexander Daleiden

9 / 15 Freiwillige Helfer machen solche Events überhaupt erst möglich. Foto: Alexander Daleiden

10 / 15 Auch um die Sportler wurde sich gekümmert. Foto: Alexander Daleiden

11 / 15 Auf den letzten fünf Kilometern wurde gelaufen. Foto: Alexander Daleiden

12 / 15 Die Schnellsten erreichten das Ziel nach einer Stunde. Foto: Alexander Daleiden

13 / 15 David Lang sicherte sich Platz eins. Foto: Alexander Daleiden

14 / 15 Der Niederländer Valentin van Wersch wurde Zweiter. Foto: Alexander Daleiden

15 / 15 Das Podium der Frauen. Foto: Alexander Daleiden































Den Sieg sicherte sich David Lang (Trispeed Mamer), der das Rennen in 1.00'18'' vor dem Niederländer Valentin van Wersch (1.00'40'') und dem Belgier François Reding (1.02'58'') gewann.

Lesen Sie auch:

Beim Äischdall-Trail schwitzen die Teilnehmer auch am Feiertag

Bei den Frauen erreichte die Belgierin Stéphanie Louppe (1.13'12'') zuerst das Ziel. Auf Platz zwei landete Anne Reiser (Celtic Diekirch/1.18'43''), die damit die beste Luxemburgerin war. Juliette Vander Elst (B/1.20'21'') komplettierte das Podium.

Nach 750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und fünf Kilometer Laufen beendeten 136 von 144 Teilnehmern das Rennen.