Patrizia van der Weken qualifiziert sich für die Olympischen Spiele

Die luxemburgische Sprinterin glänzt in der Schweiz und darf im kommenden Jahr in Paris starten.

Patrizia van der Weken hat es geschafft! Obwohl die Qualifikation für die Olympischen Spiele 2024 in Paris erst seit Samstag möglich ist, hat die 23-Jährige ihr Ticket bereits gebucht. Am Sonntag unterbot van der Weken die Olympia-Norm (11''07) in La Chaux-de-Fonds (CH), als sie für die 100 m nur 11''05 benötigte und Dritte wurde.

Die Sprinterin war in dieser Saison schon schneller gelaufen. Vor zwei Wochen kam sie in Dessau (D) bereits nach 11''02 ins Ziel. „Mein Selbstvertrauen ist groß genug. Und ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen: Wenn man das einmal geschafft hat, dann kann das auch ein zweites Mal klappen“, erzählte sie zuletzt im Interview mit dem „Luxemburger Wort“.

Die Freude über die Qualifikation für Paris ist riesig. Bei Instagram bedankte sie sich direkt bei Trainer Arnaud Starck mit den Worten: „Wir haben es geschafft.“