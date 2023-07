Nationaltorhüterin Laure Flener geht nach Deutschland

Die Luxemburger Handballspielerin wechselt von Meister HB Käerjeng zur HSG Hunsrück in die Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar.

Laure Flener will in Deutschland „Erfahrung sammeln“. © FOTO: Stéphane Guillaume

Handball-Nationaltorhüterin Laure Flener spielt in der nächsten Saison für den deutschen Verein HSG Hunsrück. Die 21-jährige FLH-Auswahlspielerin wechselt vom Luxemburger Meister HB Käerjeng zum Club der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar. Flener verbindet dort ihren Sport mit dem Betriebswirtschafts-Studium.

„Ich möchte Erfahrung sammeln und mich gut in die Mannschaft integrieren“, formulierte sie als ihre Ziele beim deutschen Viertligisten. Die HSG Hunsrück wurde zuletzt Vizemeister der Oberliga und strebt erneut einen Platz unter den besten Fünf an. Flener ist mit dem Team bereits in die Vorbereitung gestartet. Die Pflichtspielsaison beginnt im September.