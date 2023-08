Luxemburger Staffel landet auf Platz 19

In den vergangenen Tagen wurde sich in Paris auf Olympia vorbereitet. Foto: Getty Images

Nachdem Jeanne Lehair die Top Ten bei der Testveranstaltung für die Olympischen Spiele 2024 am Donnerstag in Paris als Elfte nur knapp verpasst hatte, war die Europameisterin am Sonntag mit der gemischten Staffel Luxemburgs am Start. Wegen der unzureichenden Qualität des Wassers in der Seine wurde der Wettbewerb allerdings ohne Schwimmen ausgetragen. Die einzelnen Teammitglieder traten deshalb über jeweils 0,9 Kilometer Laufen, 5,8 Kilometer Radfahren und erneut 1,8 Kilometer Laufen an.

Lehair, Eva Daniëls, Gregor Payet und Bob Haller beendeten das Rennen auf Rang 19 und waren somit das letzte Team im Ziel. Kanada und Mexiko hatten dieses nicht erreicht. Die Luxemburger Staffel benötigte insgesamt 1.16'30''. Den Sieg sicherte sich Deutschland in 1.12'18''.