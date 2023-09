Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen 

An diesem Wochenende finden in Luxemburg gleich mehrere interessante Veranstaltungen statt.

Im September nimmt der Sport hierzulande traditionell wieder Fahrt auf. Am ersten Wochenende finden nicht nur die letzten BGL-Ligue-Spiele vor der Länderspielpause statt, auch die Läufer, Handballer und Radfahrer sind gefordert.

Fünfter Spieltag der BGL Ligue

Am fünften Spieltag wird von einigen Teams eine Reaktion erwartet, die mit hohen Ambitionen in die Saison gestartet sind. Meister Hesperingen, der bereits zwei Niederlagen kassiert hat, trifft auf Wiltz. Die gleiche Ausbeute hat bislang F91, das im Heimspiel gegen Schlusslicht Käerjeng drei Punkte anstrebt. Differdingen will seine Leaderposition vor eigenem Publikum gegen Mondorf verteidigen.

17. Auflage des Escher Kulturlaf

Nach Abstechern 2021 an die Place de la Résistance beziehungsweise 2022 auf das Gelände der Metzeschmelz kehrt das Rennen wieder an seinen urspünglochen Platz im Stadtteil Belval zurück. Unverändert bleiben indes die verschiedenen Strecken: Neben den klassischen Distanzen über zehn Kilometer und zehn Meilen (16 km) steht auch der Halbmarathon (21,1 km) wieder auf dem Programm des traditionellen Escher Stadtlaufs. Diese starten um 18 Uhr. Die Kinder sind ebenfalls in diesem Jahr mit von der Partie: Der Mini-kulturlaf (1 km) eröffnet bereits um 16.30 Uhr das sportliche Programm in der Minettemetropole.

Erster Titel wird im Handball vergeben

Traditionell eröffnet der Supercup eine Woche vor dem Meisterschaftsstart die Handballsaison. In der Sporthalle „um Dribbel“ in Niederkerschen stehen sich um 15 Uhr bei den Frauen der Lokalverein HB Käerjeng und der HB Düdelingen gegenüber. Bei den Männern kommt es um 17.30 Uhr zur Auseinandersetzung zwischen dem HB Esch und den Red Boys aus Differdingen.

Randonnée Charly Gaul in Echternach

Am Sonntag kommt es in der Abteistadt zur 33. Auflage der Randonnée Charly Gaul, die vom ACC Contern in Zusammenarbeit mit der Gemeinde Echternach organisiert wird. Start der Rennen, bei denen die Teilnehmer zwischen einem Kurs von 145 oder 100 km wählen, ist um 9.30 Uhr auf dem Marktplatz.

