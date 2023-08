Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen

Der Luxemburger Sport klettert so langsam wieder aus dem Sommerloch. In der BGL Ligue finden am Sonntag einige interessante Partien statt.

Vierter Spieltag der BGL Ligue

Die Spitzenpartie des vierten Spieltags findet am Sonntag um 18.30 Uhr im Stade Jos Haupert in Niederkorn statt, wo der lokale FC Progrès auf Meister Hesperingen trifft. Beide Teams haben nach drei Runden zwei Siege und eine Niederlage auf dem Konto. Leader Differdingen startet als klarer Favorit bei Käerjeng, das momentan Letzter ist. Petingen, das bislang zweimal in der Nachspielzeit den Ausgleich kassierte, steht in Rosport vor einer Bewährungsprobe.

29. Memorial Bim Diederich in Petingen

Am Sonntag steht bei der Union Cycliste Petingen die 29. Auflage des Memorial Bim Diederich für Cyclotouristen auf dem Programm. Start ist um 8.30 Uhr bei der Sporthalle Bim Diedrich. Die Teilnehmer können zwischen vier verschiedenen Strecken wählen (20 km, 58 km, 87 km und 128 km).

