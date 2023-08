Diese Sportevents dürfen Sie nicht verpassen 

Share this with email

An diesem Wochenende steht der dritte Spieltag der nationalen Fußball-Meisterschaft sowie die Triathlon-Meisterschaften über die Halbdistanz im Mittelpunkt. Die Sportfans kommen demnach voll auf ihre Kosten.

Dritter Spieltag in der BGL Ligue

Am dritten Spieltag der höchsten Spielklasse steht das Escher Derby zwischen Jeunesse und Fola im Fokus. Beide Teams konnten am vergangenen Wochenende ihren ersten Saisonsieg erringen und gehen nun mit Selbstvertrauen ins Stadtduell. Von Hesperingen, das unter der Woche aus dem Europokal ausschied, wird eine Reaktion gegen Rosport erwartet. Um wichtige Zähler geht es bereits in den Duellen Mersch – Wiltz und Mondorf – Käerjeng, in denen sich noch punktlose Teams gegenüberstehen.

Triathlon in Weiswampach

Am Samstag kommt es in Weiswampach beim Sprintrennen zu den nationalen Meisterschaften über die Halbdistanz. Rennbeginn ist um 15 Uhr. Am Sonntag findet zudem ab 14 Uhr ein Rennen über die olympische Distanz statt. Auch die einzelnen Jugendkategorien sind beim Wämper Triathlon vertreten.

Wämper Lof am Sonntag

Auch die Lauffreunde kommen am Sonntag in Weiswampach auf ihre Kosten. Beim Wämper Lof können die Teilnehmer zwischen einer Distanz von 10 und 5 km wählen. Start des Rennens ist um 10 Uhr.

