Charel Grethen verpasst Finaleinzug

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Im sechsten von sieben Vorläufen über 100 m war Patrizia van der Weken am Sonntagmittag bei der Leichtathletik-WM in Ungarns Hauptstadt Budapest gefordert. Die 25-Jährige erreichte dabei in 11''38 als Vierte das Ziel und verpasste somit die direkte Qualifikation für das Halbfinale, in das jeweils die drei schnellsten Läuferinnen der sieben Vorläufe einzogen.

Zusätzlich qualifizierten sich noch die drei Sprinterinnen mit den nächstbesten Zeiten. Doch auch hier fehlten van der Weken zwölf Hundertstelsekunden auf Maboundou Koné von der Elfenbeinküste. Insgesamt belegt die Luxemburgerin Rang 33 unter allen Sprinterinnen. Ihre persönliche Bestzeit von 11''02 hätte für den Einzug in die nächste Runde gereicht.

Patrizia van der Weken (l.) bleibt im Vorlauf über 100 m deutlich hinter ihrer Bestleistung zurück. Foto: AFP

„Man darf sich keine unrealistischen Ziele setzen. Mit meinem Trainer habe ich die Saison 2023 ganz klar auf die Qualifikation für die Olympischen Spiele ausgerichtet, und das ist uns schon gelungen. Dennoch will man auch bei den Weltmeisterschaften glänzen, aber man muss klar denken und die richtigen Entscheidungen treffen: Niemand kann zwei Monate lang hintereinander leistungsfähig bleiben. Es ist schwer zu verkraften, dass ich eines meiner schlechtesten Rennen der Saison hatte, aber im Nachhinein denke ich, dass es nicht so schlimm ist. Ich werde noch andere Gelegenheiten bekommen, um mich zu beweisen“, sagt van der Weken.

Charel Grethen gelang derweil der Sprung ins Halbfinale. Am Samstagabend qualifizierte sich der 31-Jährige über 1.500 m als Vierter seines Vorlaufs in 3'34''32 (Saisonbestleistung). Im Halbfinale am Sonntagnachmittag war dann allerdings Endstation für den Mittelstreckenläufer. Nach 3'36''18 erreichte Grethen als Siebter das Ziel, mit mehr als einer halben Sekunde Rückstand auf den Sechstplatzierten und damit für das Finale qualifizierten Kenianer Reynold Kipkorir Cheruiyot (3'35''53). Insgesamt belegt Grethen Platz 19 von 27.

Charel Grethen (r.) ist am Sonntag erneut gefordert. Foto: AFP

Probleme mit der Wade

Für Kugelstoßer Bob Bertemes endete die WM bereits am Samstagmorgen. In der Qualifikation, die wegen eines Sturms am Samstagmorgen eine Stunde später begann als geplant, waren alle drei Versuche des Luxemburgers ungültig. 20,74 m hätten gereicht, um das Finale zu erreichen.

„Bereits beim Aufwärmen habe ich gemerkt, wie es mir in die linke Wade gestochen ist. Ich hatte diesen Sommer schon mehrfach Probleme an derselben Stelle, trotzdem hat es bei den Wettkämpfen noch einigermaßen funktioniert. Beim ersten Versuch habe ich dann eine Bandage benutzt, doch die hat mir auch nicht richtig geholfen. Ich konnte die Drehbewegung nicht so ausführen wie erhofft“, erklärt der Kugelstoßer, wie es zu den ungültigen Versuchen gekommen ist.

Vielleicht war ich etwas zu ehrgeizig und hätte den Wettkampf besser nach dem ersten Versuch schon abbrechen sollen. Bob Bertemes

Beim zweiten Versuch hat Bertemes das Textilstück wieder entfernt, da es ihn mehr hinderte, als nutzte. „Beim Kugelstoßen ist es nicht wie beim Laufen. Es ist ein Schnellkraftsport, in dem ein Zwei-Sekunden-Fenster ausreichen kann, um ein gutes Resultat zu erzielen. Darauf habe ich gehofft, aber das war mit der Verletzung doch nicht möglich. Vielleicht war ich etwas zu ehrgeizig und hätte den Wettkampf besser nach dem ersten Versuch schon abbrechen sollen.“ Insgesamt sei es nicht sein Sommer gewesen, verrät der 30-Jährige. „Eine Goldmedaille bei den JPEE in Malta ist nicht vergleichbar mit einer WM. Das sind verschiedene Welten.“

Nach seiner Rückkehr nach Deutschland wird Bertemes sich zunächst einer gründlichen medizinischen Untersuchung unterziehen. „Ich benötige eine Pause, um die Verletzung vollständig auszukurieren“, stellt der Athlet die Gesundheit an erste Stelle.

Mit dem unbefriedigenden Ergebnis kann Bertemes dennoch umgehen. Dafür sei er mittlerweile erfahren genug. Er würde wissen, wie man mit Rückschlägen umgeht. Entmutigen lassen will er sich davon auch nicht, denn an einem letzten großen Wettkampf möchte der Sportsoldat vor dem Karriereende noch teilnehmen: Olympia in Paris. „Wenn ich wieder fit bin, arbeite ich mit meinem Trainer einen Fahrplan für Olympia aus. Zum Glück ist noch ausreichend Zeit“, bleibt Bertemes zuversichtlich.

Bob Bertemes ist nach drei ungültigen Versuchen ausgeschieden. Foto: Getty Images

Mit Vera Hoffmann war in Budapest über 1.500 m noch eine Luxemburgerin gefordert. Allerdings verpasste sie den Einzug ins Halbfinale. Die 26-Jährige erreichte am Samstag das Ziel nach 4'09''76, wurde Zwölfte in ihrem Vorlauf und landete insgesamt auf Rang 45. Mit Silber bei den European Games in Polen (im Rahmen der European Team Championships) und Silber bei der Universiade in China war es für Hoffmann dennoch ein erfolgreicher Sommer.

Lesen Sie auch:

Vera Hoffmann: „Es fühlt sich ein bisschen surreal an“