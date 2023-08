Charel Grethen steht im WM-Halbfinale

In Budapest überzeugt der Mittelstreckenläufer mit einer Saisonbestleistung. Am Sonntag ist er wieder gefordert.

Charel Grethen ist bei der Leichtathletik-WM in Ungarns Hauptstadt Budapest ins Halbfinale eingezogen. Am Samstagabend qualifizierte sich der 31-Jährige über 1.500 m als Vierter seines Vorlaufs in 3'34''32 (Saisonbestleistung) direkt für das nächste Rennen. Das Halbfinale ist am Sonntag um 17.35 Uhr.

Für Kugelstoßer Bob Bertemes endete die WM bereits am Morgen. In der Qualifikation, die wegen eines Sturms am Samstagmorgen eine Stunde später begann als geplant, waren alle drei Versuche des Luxemburgers ungültig. 20,74 m hätten gereicht, um das Finale zu erreichen. Wie der nationale Leichtathletikverband FLA mitteilte, plagten Bertemes Wadenschmerzen. Seine im Frühjahr erlittene Verletzung hat er offenbar noch nicht ganz auskuriert.

Bob Bertemes ist nach drei ungültigen Versuchen ausgeschieden. Foto: Getty Images

Vera Hoffmann hat über 1.500 m den Einzug ins Halbfinale verpasst. Die 26-Jährige erreichte das Ziel nach 4'09''76, wurde Zwölfte in ihrem Vorlauf und landete insgesamt auf Rang 45. Patrizia van der Weken ist erst am Sonntag (Vorläufe ab 12.10 Uhr) auf den 100 m im Einsatz.

