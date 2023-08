Bob Bertemes scheidet nach drei ungültigen Versuchen aus

Bob Bertemes enttäuschte in Budapest. Foto: Getty Images

Für Kugelstoßer Bob Bertemes ist die Leichtathletik-WM in Ungarns Hauptstadt Budapest bereits vorbei. In der Qualifikation waren alle drei Versuche des Luxemburgers ungültig. 20,74 m hätten gereicht, um das Finale zu erreichen, das am Samstagabend ab 20.35 Uhr stattfindet.

Neben Bertemes sind am Samstag auch Vera Hoffmann (1.500 m der Frauen) und Charel Grethen (1.500 m der Männer) in den Vorläufen gefordert. Patrizia van der Weken ist erst am Sonntag (Vorläufe ab 12.10 Uhr) auf den 100 m im Einsatz.