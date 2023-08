Beim Äischdall-Trail schwitzen die Teilnehmer auch am Feiertag

Share this with email

Der Äischdall-Trail hat längst einen festen Platz im Kalender. Am Dienstag traten die Läuferinnen und Läufer wieder über sechs, zehn und 21 Kilometer an. Doch auch Kinder und Nordic Walker gingen in Eischen an den Start.

Im Hauptrennen über 21 Kilometer, bei dem 209 Teilnehmer angetreten waren, lief Niall Foley nach 1.18'33'' als Erster ins Ziel. Max Lallemang (1.22'31'') wurde Zweiter, Bob Bertemes landete in 1.22'33'' auf Platz drei. Shefi Xhaferaj war wie im Vorjahr die schnellste Frau. Sie benötigte 1.34'46''.

1 / 16 Die Teilnehmer und Teilnehmerinnen stimmten sich ein ... Foto: Christian Kemp

2 / 16 ... und warteten auf den Startschuss. Foto: Christian Kemp

3 / 16 Dann ging es endlich los. Foto: Christian Kemp

4 / 16 Am Feiertag herrschte gute Laune. Foto: Christian Kemp

5 / 16 In Eischen führte die Strecke durch den Wald. Foto: Christian Kemp

6 / 16 Jene Läufer, die sich für das Hauptrennen angemeldet hatten, mussten 21 Kilometer absolvieren. Foto: Christian Kemp

7 / 16 Für andere Teilnehmer war nach elf Kilometern Schluss. Foto: Christian Kemp

8 / 16 Wer viel schwitzt, sollte besonders viel trinken. Foto: Christian Kemp

9 / 16 Die Läufer mussten aufpassen. Foto: Christian Kemp

10 / 16 Bob Bertemes war schnell unterwegs. Foto: Christian Kemp

11 / 16 Niall Foley erreichte das Ziel als erster Läufer und freute sich über den Sieg. Foto: Christian Kemp

12 / 16 Max Lallemang landete auf Platz zwei. Foto: Christian Kemp

13 / 16 Shefi Xhaferaj war die schnellste Frau. Foto: Christian Kemp

14 / 16 Auch die Kinder hatten Spaß. Foto: Christian Kemp

15 / 16 Der Kids Run ging über 500 und über 1.000 m. Foto: Christian Kemp

16 / 16 Einige Nachwuchssportler konnten ihr Talent eindrucksvoll unter Beweis stellen. Foto: Christian Kemp

































