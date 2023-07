Max Verstappen stürmt dem Titel entgegen

Share this with email

Unaufhaltsam, dominant, fehlerfrei: Überflieger Max Verstappen eilt mit großen Schritten seinem dritten WM-Titel in der Formel 1 entgegen und hat die Bestmarke von Sebastian Vettel fest im Blick. Ein Erfolg fehlt ihm noch, um mit Vettel gleichzuziehen, der im Jahr 2013 neunmal in Serie gewonnen hatte.

„Wir wissen, dass wir ein sehr gutes Auto haben“, sagte Verstappen: „Wir haben einfach die richtigen Entscheidungen getroffen. Einmal ist mir das Auto ganz kurz weggerutscht.“ Teamkamerad Sergio Perez äußerte nach einigen schweren Rennen die Hoffnung, „das Podium in diesem Jahr nicht mehr zu verlassen“.

Es gibt kaum Zweifel, dass Verstappen das gelingen wird. Zu groß ist seine Überlegenheit - und passenderweise bietet das nächste Rennen nach der Sommerpause die perfekte Bühne für den Rekordsieg: Ende August steht das Heimspiel des Niederländers in Zandvoort an.

Perez überholt Leclerc in Runde eins

Am Sonntag in Spa wurde der Mexikaner Perez im zweiten Red Bull Zweiter hinter Verstappen, der den zehnten Sieg im zwölften Saisonrennen feierte. Platz drei ging an Ferrari-Pilot Charles Leclerc (MON). Verstappen, der zwar im Qualifying klar der Schnellste war, wurde derweil wegen eines Getriebewechsels fünf Plätze nach hinten versetzt. Das störte ihn allerdings keinesfalls. Verstappen fuhr schnell vom sechsten auf den vierten Platz vor, während Teamkollege Perez den führenden Charles Leclerc gleich in der ersten Runde auf der Geraden nach der Eau-Rouge-Passage überholte und sich absetzte.

Sergio Perez (r.) überholt Ferrari-Pilot Charles Leclerc bereits in der ersten Runde. Foto: AFP

Als Perez in der 13. Runde in die Box kam, um frische Reifen aufzuziehen, übernahm Verstappen kurzzeitig die Führung, die jedoch nur bis zu seinem Boxenstopp in der folgenden Runde hielt. Kurz darauf korrigierte Verstappen das im Zweikampf auf der Strecke, als er mit DRS-Unterstützung unter dem Jubel der zahlreichen niederländischen Fans an Perez vorbeiflog.

In der Fahrerwertung hat Verstappen nun 125 Punkte Vorsprung vor Perez, der weiter der „erste Verfolger“ des Überfliegers ist. Bei noch zehn offenen Rennen ist die spannendste Frage, wann Verstappen seinen dritten Titel nacheinander perfekt machen wird.