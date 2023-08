Mathieu van der Poel stürzt und triumphiert dennoch

Share this with email

Mathieu van der Poel riss bei voller Fahrt den defekten Verschluss seines Schuhs ab, die Schmerzen am blutenden Knie und an den Schürfwunden unter dem zerfetzten Trikot blendete der Niederländer aus: Mit enormer Leidenschaft, großem Kämpferherz und viel Mut ist der 28-Jährige trotz eines späten Sturzes zum Sieg beim denkwürdigen Straßenrennen der Radsport-WM in Glasgow gefahren. Der amtierende Cyclocross-Weltmeister stürmte am Sonntag nach 271,1 intensiven Kilometern ins Regenbogentrikot. Er ist der erste niederländische Weltmeister seit Joop Zoetemelk (1985). Van der Poel verwies seinen Dauerrivalen Wout van Aert (B/auf 1'37'') und Tadej Pogacar (SLO/1'45'') auf die Plätze.

Nach dem Start in Edinburgh konnten die Fahrer die malerische schottische Landschaft länger als geplant genießen. Ein Klebe-Protest von Umweltaktivisten sorgte nach etwas mehr als 90 Minuten für eine unfreiwillige und fast einstündige Zwangspause. Fünf Personen wurden festgenommen.

Anschließend entwickelte sich ein schonungsloses Ausscheidungsfahren. Der regennasse Asphalt erhöhte das Risiko auf den letzten Runden - und selbst Spezialisten wie van der Poel gerieten in Schwierigkeiten. Nachdem der Niederländer nach einer fulminanten Attacke bereits wie der sichere Sieger aussah, stürzte van der Poel vor der Schlussrunde. Sichtbar lädiert saß er nach wenigen Sekunden aber wieder auf dem Rad und setzte seine Solofahrt ins Ziel erfolgreich fort.

Weltmeisterin aus Luxemburg

Aus Luxemburger Sicht ist die Bilanz des Auftakt-Wochenende ernüchternd. Insgesamt sieben Fahrer trugen das dunkelblaue Luxemburger Nationaltrikot, allerdings erreichte keiner der sieben FSCL-Schützlinge das Ziel. Sie waren allesamt zur frühzeitigen Aufgabe gezwungen.

Die Junioren machten am Samstag den Auftakt. Der Däne Albert Philipsen sicherte sich bei den U19-Fahrern die Goldmedaille nach einem bärenstarken Auftritt. Der erst 16-Jährige, einer der jüngsten Fahrer im 152 Fahrer starken Juniorenfeld, attackierte an der vorletzten Überquerung der zehn Prozent steilen Montrose Street rund 16 Kilometer vor dem Ziel aus einer siebenköpfigen Spitzengruppe heraus. Nach insgesamt 127,2 Kilometern erreichte er das Ziel mit 1'19'' Vorsprung auf Paul Fietzke (D), der sich im Sprintduell gegen den Norweger Felix Örn-Kristoff durchsetzte.

Insgesamt 70 Fahrer erreichten das Ziel. Mats Berns, Oliver Korva und Fynn Ury schafften das nicht. Ähnlich erging es auch den vier Luxemburger Teilnehmern am Sonntag im Straßenrennen der Männer-Elite. Als Remco Evenepoel (B) und Co. schon 90 Kilometer vor dem Ziel das Finale einläuteten, waren Kevin Geniets, Alex Kirsch, Cédric Pries und Tom Wirtgen schon distanziert beziehungsweise hatten kapituliert.

Von den Welttitelkämpfen gibt es aus Luxemburger Sicht allerdings auch positive Nachrichten zu vermelden: In Perth, nordöstlich von Glasgow, wurden die Medaillen in den Disziplinen Medio und Gran Fondo vergeben. In der Altersklasse 60 bis 64 Jahre siegte Suzie Godart. Die 61-Jährige war nach zweieinhalb Stunden um drei Sekunden schneller als Lilian Pfluke (USA). 23 Fahrerinnen waren am Start.

Aus dem Luxemburger Lager sind Mats Wenzel und Mathieu Kockelmann als Nächste im Einsatz: Am Mittwoch geht das Einzelzeitfahren der U23-Männer ab 15.30 Uhr über die Bühne.