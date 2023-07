Luxemburgs Basketballer unterliegen Irland überraschend deutlich

Share this with email

Share this with whatsapp

Share this with facebook

Share this with twitter

Am Mittwochabend traf die FLBB-Auswahl in ihrem zweiten Spiel der Vorqualifikation (Gruppe G) zur EM zu Hause auf Irland. Nachdem beide Teams ihr erstes Spiel jeweils gegen den Gruppenfavoriten Kroatien deutlich verloren hatten, ging es in der Coque um den zweiten Tabellenplatz.

„Irland ist ein Gegner auf Augenhöhe. Wir wollen sie unbedingt schlagen“, sagte Nationaltrainer Ken Diederich noch vor dem Spiel. Gleiches dürfte der irische Trainer seiner Mannschaft eingehaucht haben.

Lesen Sie auch:Kroatien war am Ende nicht nur auf dem Papier besser

Dementsprechend nervös starteten beide Teams mit viel gegenseitigem Respekt und einigen Unsicherheiten in die Partie. Wie gegen Kroatien ließ die Trefferquote der FLBB-Auswahl erneut zu wünschen übrig. Nach mehrfachem Führungswechsel entschied Irland das erste Viertel mit 23:21 für sich.

Alex Laurent und Co. kamen mit Elan zurück aufs Parket und legten zu Beginn des zweiten Viertels eine Acht-Punkte-Lauf hin, nur um durch eigene Unkonzentriertheiten mit drei Punkten Rückstand in die Pause zu gehen (37:40).

Irland drückt auf die Tube

Nach der Pause zeigte Luxemburg zuerst gute Moral, als man beim Stand von 40:51 im dritten Viertel zehn Punkte am Stück erzielte. Dann schien der FLBB aber allmählich die Luft auszugehen und nach 30 Minuten hieß es 70:59 für die Gäste. Im letzten Viertel fehlte die Kraft für ein Comeback, die Iren spielten souverän die Uhr herunter und gewannen deutlich mit 96:76.

Am Samstag hat die FLBB-Auswahl die Chance auf die Revanche in Irland, muss dann aber unbedingt besser im Abschluss werden, um eine reale Chance zu haben. Bester Luxemburger Werfer war abermals Alex Laurent (16), für die Gäste erzielten Nosayaba Aidan Igiehon (20) und Taiwo Badmus (20) die meisten Punkte.