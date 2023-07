Luxemburger Staffel verkauft sich bei der WM teuer

Share this with email

Luxemburgs Triathleten haben bei der Sprint-WM in Hamburg überzeugt. Besonders die Mixed-Staffel, die Anfang Juli bei den Europaspielen in Krakau ihr Debüt gefeiert hatte, stellte ihre internationale Klasse unter Beweis. Bob Haller, Jeanne Lehair, Gregor Payet und Eva Daniëls erreichten am Sonntag nach jeweils 300 Meter Schwimmen, 7,5 Kilometer Radfahren und 1.600 Meter Laufen in 1.24'41'' Rang 15. Der Titel ging nach Deutschland (1.22'08'').

Zuvor waren die Luxemburger Elite-Triathleten auch im Einzel am Start: Europameisterin Lehair landete auf Rang elf. Haller, der sich rechtzeitig von seinem Sturz in Polen erholt, hatte, belegte am Ende Rang 55. Auch die Nachwuchs-Athleten Aurélien Carré, Linda Krombach, David Lang, Gwen Nothum und Pol Stoffel waren in Hamburg am Start.