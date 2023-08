Luxemburger Rennfahrer am Nürburgring gestorben

Zwei Menschen ließen am Mittwoch auf der Rennstrecke in der Eifel ihr Leben. Einer davon ist in der Autosportszene in Luxemburg bekannt.

Bei einer gewerblichen Testfahrt des Industriepools auf dem Nürburgring in der Eifel sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. „Ein an den Erprobungsfahrten teilnehmendes Fahrzeug verunfallte alleinbeteiligt im Streckenabschnitt Tiergarten“, teilte der Sprecher des Nürburgrings am Donnerstag mit. Die Polizei bestätigte einen Unfall mit zwei Toten. Dem Vernehmen nach sind die beiden Fahrer aus dem Testwagen geschleudert worden. Es seien sofort Rettungsmaßnahmen eingeleitet worden, die beiden Insassen starben allerdings noch an der Unfallstelle.

Einer der beiden Opfer ist der Luxemburger Christian Franck. Der 39-Jährige machte sich in der nationalen Autosportszene über Jahre einen Namen. Sowohl im Kart als auch bei Rundrennen, im Slalom und bei Bergrennen konnte er zahlreiche Siege und Meistertitel feiern. Auf internationaler Ebene war Franck ebenfalls aktiv. So fuhr der 39-Jährige, der seine Frau und ein Kind hinterlässt, in Deutschland in der Super-Tourenwagen-Trophäe (STT), die er 2014 und 2015 gewann. 2015 wurde er in Luxemburg zum Autosportler des Jahres gewählt und gewann in dem Jahr sowohl die Slalom- als auch die Rundstrecken-Meisterschaft.

Reifenplatzer bei hoher Geschwindigkeit

Auf der Nordschleife kannte sich Franck ganz besonders gut aus. Am Mittwoch testete er Reifen für Hersteller Goodyear und war zum Zeitpunkt des Unfalls in einem Porsche unterwegs. Beim zweiten Todesopfer soll es sich um einen deutschen Reifeningenieur handeln. Nach LW-Informationen platzte Sekundenbruchteile vor der Tragödie ein Reifen bei weit mehr als 200 Stundenkilometern. Der Unfall war unvermeidbar.

Beim sogenannten Industriepool testen Unternehmen und Hersteller regelmäßig ihre Fahrzeuge und Produkte auf dem Nürburgring. Der Streckenabschnitt Tiergarten befindet sich auf dem 19. Kilometer der 20,832 Kilometer langen Rennstrecke mit offiziell 73 Kurven. Berüchtigt ist dieser Bereich für eine Bodensenke, in der Autos gerne mal die Haftung verlieren, bevor die anschließende Hohenrain-Schikane hin zur Start-Ziel-Geraden führt.

Das „Luxemburger Wort“ entbietet den trauernden Angehörigen sein tief empfundenes Beileid.