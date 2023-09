Les Espoirs retrouvent le chemin de la victoire

Share this with email

Presque trois ans jour pour jour que l’équipe Espoirs grand-ducale n’avait plus gagné un match officiel. Il faut remonter au 8 septembre 2020 pour trouver la trace de ce succès face à l’Arménie. Depuis, 13 défaites et un match nul ont balisé le chemin d’un groupe sans cesse remanié.

Dan Huet vient de reprendre les rênes de cette sélection et a connu un baptême du feu heureux dans la banlieue sud-ouest de Belfast. Face à une équipe nationale nord-irlandaise dont la moyenne d’âge des titulaires était d’un an et demi plus vieille que celle du Luxembourg, les Lionceaux ont réussi le coup parfait dans ce Groupe F.

Rarement mis sous pression pendant le premier acte, les visiteurs ont joué le coup à fond sur les contres. Un premier centre de Yohann Torres donnait le ton à la 9e minute. Puis trois minutes plus tard, sur un ballon relancé par Eldin Latik, relayé par Clayton Irigoyen redescendu à la hauteur de sa surface de réparation, Miguel Fernandes transmettait le cuir à Diogo Monteiro. Puis Selim Turping partait dans un numéro de virtuose ponctué par une frappe sur le montant. James Rodrigues avait bien suivi pour ouvrir le score en deux temps avec un peu de chance et un contre heureux (1-0, 12e).

Dan Huet a changé de casquette. Celle d'entraîneur des U21 luxembourgeois lui va plutôt bien. Foto: Stéphane Guillaume

Cinq touches de balle sans que l’adversaire n’intercepte le ballon et un court avantage qu’il allait falloir défendre pendant 80 minutes. Le Luxembourg s’y employait avec dextérité, se créant encore une occasion à la demi-heure sur un effort de Torres relayé par Irigoyen mais dégagé par la défense locale.

Latik impérial

Le décor changeait radicalement après la pause et un orage qui s’était abattu sur Mourneview Park. Les Nord-Irlandais tentaient d’installer un siège plus imposant devant le but de Latik. Le gardien de Niederkorn imposait son physique impressionnant dans les airs et se couchait parfaitement sur l’occasion la plus nette de l’Ulster lorsque Carl Johnston, le capitaine des Verts, dupait Fabio Lohei sur la droite et centrait pour JJ Mckiernan dont la reprise était cadrée (54e).

Le Luxembourg ne ressortait plus qu’épisodiquement et le bloc reculait sous la pression locale. Irigoyen avait hérité auparavant d’une belle occasion sur un centre au cordeau de Lohei mais le ballon était dégagé en corner.

La fin de match était forcément tendue compte-tenu du score mais avec beaucoup de maturité et le concours des remplaçants, les U21 tenaient la distance et faisaient le plein de bonnes ondes avant de recevoir les stars anglaises lundi prochain à Differdange (18h).