Le Racing ira où le vent le mène

Le temps des grandes manœuvres est arrivé dans la capitale. Une quinzaine de joueurs sont partis et une dizaine sont arrivés. Pour prendre ce virage à 180°, un nouveau pilote s’est installé aux commandes. Marco Martino a quitté l’équipe première de Kehlen en Division 1 après deux saisons pour relever ce challenge. Adjoint de Patrick Grettnich à Strassen, le plus jeune entraîneur de l’élite (29 ans) a d’abord scanné les forces en présence avant de puiser son inspiration dans l’ADN du club. «C’est la meilleure formation de jeunes au pays. Certains méritent une chance. C’est pour ça qu’on a repris tôt le chemin des terrains afin de voir beaucoup de monde aux entraînements avant d’opérer une première sélection.»

«Ni trop beaux, ni trop laids»

Le choix est audacieux. Il était inéluctable une fois la réduction de la voilure décidée. Pour être passé par ces filières à Kehlen, à Hostert et à Strassen, Martino connaît bien le sujet. Il sait que le fossé qui sépare les catégories de jeunes des équipes premières est parfois profond et qu’un bon amalgame est nécessaire pour tenir la route parmi l’élite. «Je n’ai pas d’a priori. Peut-être que des gens extérieurs voient le changement. Moi pas, puisqu’il s’agit d’un nouveau projet. J’ai un groupe de joueurs. J’attends que chacun s’implique et je mettrai en place l’équipe la plus compétitive pour le début de la compétition. J’ai fait comprendre aux garçons qu’ils ne devaient ni se voir trop beaux, ni trop laids et que si chacun bossait bien, il y aurait toujours une place à prendre.»

Je ne vois pas de baisse d’ambitions. Peut-être parce que je suis très exigeant avec moi-même et avec mes joueurs, mais je ne veux ni parler de maintien ni de places européennes. Marco Martino

Les départs de piliers comme Romain Ruffier, Mickaël Garos, Jonathan Hennetier, Kevin Nakache, Alexandre Laurienté ou encore Emmanuel Françoise pourraient signifier la fin des folles ambitions, comme celles qui ont conduit le club sur la scène européenne après avoir soulevé deux fois la Coupe de Luxembourg. Martino bat en brèche cette idée. «Je ne vois pas de baisse d’ambitions. Peut-être parce que je suis très exigeant avec moi-même et avec mes joueurs, mais je ne veux ni parler de maintien ni de places européennes. Je veux que mes joueurs entrent sur le terrain avec l’envie de gagner tous les matchs.»

Il faudra s'habituer à la silhouette du plus jeune entraîneur d'un club de BGL Ligue cette saison. Marco Martino n'a que 29 ans. Foto: Yann Hellers

Ce qui pourrait passer pour un discours prétentieux n’est peut-être finalement que le reflet d’une situation correspondant à un championnat très ouvert derrière les trois ou quatre ténors annoncés. «Bien sûr qu’on veut prendre un bon départ. Qui ne le veut pas? Mais ce n’est pas une clef universelle à la réussite d’une saison. Le Fola, Käerjeng et Mondercange étaient plutôt bien partis la saison dernière avant de galérer. Un championnat, c’est un marathon, pas un sprint. Il faudra trouver de la constance dans les résultats et ne pas tomber dans l’euphorie après deux ou trois victoires ni dans la sinistrose après une série de revers.»

Bien-vivre ensemble

Un tel cheminement reste un exercice de funambule qui requiert des codes bien précis. Le bien-vivre ensemble est pris très au sérieux par le nouveau patron sportif. «Le football ne s’arrête pas au terrain. Une équipe qui vit bien en dehors passera de bons moments en matchs. Quand tu fais l’effort pour un pote, c’est déjà ça de gagné. Recruter sur le plan national était l’une de mes priorités. Des garçons se sont retrouvés et n’ont pas mis longtemps à former un groupe de dix, douze joueurs. Je n’avais jamais pensé que ça irait aussi vite.»

J’ai une idée de ce que je veux faire et si on va de l’avant, ce n’est pas pour proposer du spectacle, mais parce qu’on croit en nos qualités. Marco Martino

On devine ainsi les traces de l’ancienne filière pétangeoise avec Delvin Skenderovic, Luca Duriatti, Elioth Gashi, Kevin Kerger. On se doute aussi que des garçons comme Andreas Buch et Edvin Muratovic auront faim de revanche après une saison décevante. Puis il y a la réunion des frères Ahmetxhekaj aussi.

Le club a rencontré des adversaires divers et variés pendant la préparation. Metz, le Fola, Medernach, Troyes: il y en a eu pour tous les goûts. «On n’est jamais satisfait à 100% mais des choses se sont mises en place. J’ai une idée de ce que je veux faire et si on va de l’avant, ce n’est pas pour proposer du spectacle, mais parce qu’on croit en nos qualités. J’ai dit à mes joueurs de ne pas être de simples exécutants mais de se demander pourquoi ils font ça et ça. Il faut rester concerné et gérer au mieux les temps forts et les temps faibles. Et chaque équipe en connaîtra dans cette compétition.»

Le Racing de Martino semble appartenir à ce paquet d’équipes concernées par la lutte pour le maintien, mais qui dispose des qualités pour se maintenir juste au-dessus de la ligne de flottaison. Premiers éléments de réponse le dimanche 6 août à Mondorf.