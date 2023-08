Land unter in Zandvoort, Max Verstappen obenauf

Max Verstappen feiert den neunten Sieg in Folge. Foto: AFP

Triefend nass, aber glücklich kletterte Max Verstappen auf die Haube seines Red Bulls - mit dieser Rekordfahrt hatte er nicht nur Sebastian Vettel eingeholt, er hatte auch die Wettergötter besiegt und seine johlenden Heimfans belohnt. Neun Finger streckte der Weltmeister ihnen entgegen, neun Siege in Folge sind es mittlerweile, das schaffte zuvor nur Vettel in der Formel 1.

„Das Wetter hat es uns nicht leicht gemacht“, sagte Verstappen nach einem langen, nasskalten Tag in Zandvoort, „wir mussten viele schnelle Entscheidungen treffen. Ich genieße das jetzt.“ Über den zehnten Sieg wolle er erst „nächste Woche nachdenken“ - am Sonntag winkt in Monza bereits der alleinige Rekord.

Der erneute WM-Titel ist dem Niederländer kaum mehr zu nehmen. Foto: AFP

In Zandvoort unterhielt sich Verstappen am Abend entspannt mit der Königsfamilie, zuvor hatte er für seinen Erfolg hart arbeiten müssen. Vor Fernando Alonso im Aston Martin und Pierre Gasly im Alpine kam er ins Ziel, dabei schien es zu Beginn, als könnte die fest eingeplante Verstappen-Party auf den prall gefüllten Tribünen tatsächlich ausfallen.

Denn mit dem Start setzte plötzlicher Regen ein, Red Bull traf eine merkwürdige Strategie-Entscheidung für Verstappen, er fiel weit zurück. Dennoch war er am Ende trotz eines weiteren Sturzregens doch nicht zu halten.

138 Punkte Vorsprung auf Perez

Seit dem Rennen Anfang Mai in Miami hat Verstappen jeden Grand Prix gewonnen, eine solche Serie gab es in mehr als 70 Jahren Formel 1 nur einmal: Vettel schaffte es 2013 ebenfalls im Red Bull. „Das war damals eine unglaubliche Serie mit Sebastian“, sagte Red-Bull-Motorsportchef Helmut Marko, „dass wir das jetzt auch geschafft haben, passt in diese Saison. Mal schauen, wie es weitergeht“.

Historische Marken sind mittlerweile die Messlatte für Verstappen, dass er am Saisonende seinen dritten Titel holen wird, steht ohnehin längst außer Frage. Noch neun Rennen sind zu fahren, der Vorsprung auf Sergio Perez beträgt nun 138 Punkte - der Red-Bull-Kollege wurde aufgrund einer Fünf-Sekunden-Strafe nur Vierter. Bislang konnte Verstappen nichts stoppen, auch ungünstige Verläufe wie am Sonntag nicht.

Noch bis zum Start war es trocken und teilweise sogar sonnig geblieben, alle Teams setzten also auf Slicks. Als die roten Ampeln allerdings ausgingen, kam der Regen dann doch heftig. Die erste Runde wurde zur Rutschpartie, dennoch gingen nur einige wenige Fahrer für Intermediates an die Box. Darunter Perez, der nur von Rang sieben gestartet war. Verstappen dagegen blieb draußen - und musste durch die zweite Runde schleichen, um nicht von der Strecke zu rutschen.

Eigentlich ein Riesenvorteil für Perez, der nun in Führung lag und 14 Sekunden Vorsprung auf Verstappen hatte. Kaum hatte der Weltmeister aber die richtigen Reifen aufgezogen, holte er mit großen Schritten auf. In der Zwischenzeit war die Strecke wieder getrocknet, Slicks waren wieder gefragt.

Dieses Mal holte Red Bull Verstappen zuerst rein, er zog damit kampflos an Perez vorbei und lag bald wieder komfortabel vorn. Bald aber warnten die Kommandostände vor starkem Regen in der Schlussphase. Elf Runden vor Rennende ging es los, Verstappen wehrte sich noch gegen einen Reifenwechsel, „es ist zu trocken“, funkte er. Und lag damit sehr falsch. Sogar die eilig aufgezogenen Intermediates genügten nicht, die Piloten mussten noch mal kommen, um Regenreifen aufzuziehen.

In diesem Durcheinander sorgte ein Unfall von Zhou Guanyu (Alfa Romeo) für eine Rote Flagge, sieben Runden vor Schluss standen alle Autos in der Boxengasse. Nach dem Restart hinter dem Safety Car hatte Verstappen dann Probleme mit seinen Intermediates, er kam nicht weg, Alonso hing ihm im Nacken - doch es reichte für den Lokalmatadoren zum Rekordsieg.