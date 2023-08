Knallerduelle in der Gruppenphase der Champions League

Share this with email

Die Jagd nach dem Henkelpott hat begonnen. Im Grimaldi Forum in Monaco wurde am Donnerstag die Gruppenphase der Champions League ausgelost, die wieder mit einigen brisanten Duellen aufwarten kann. Während Dortmund in der „Todesgruppe F“ mit Paris SG, dem AC Mailand und Newcastle einen steinigen Weg vor sich hat, dürfte der FC Bayern den kommenden Aufgaben entspannter entgegenblicken.

Der deutsche Rekordmeister trifft in der Gruppe A auf Manchester United, den FC Kopenhagen und Galatasaray Istanbul. Neuling Union Berlin spielt bei der Premiere in der Königsklasse in Gruppe C gegen Real Madrid, den SSC Neapel und den SC Braga. Titelverteidiger Manchester City muss in Gruppe G gegen Leipzig, Roter Stern Belgrad und Young Boys Bern ran.

Gruppe D mit Benfica, Inter, Salzburg und San Sebastian dürfte wohl genau wie Gruppe E mit Feyenoord, Atletico, Lazio und Celtic sowie Gruppe B mit dem FC Sevilla, Arsenal, PSV Eindhoven und Lens als weniger kompliziert eingestuft werden. In Gruppe H ist der FC Barcelona gegen den FC Porto, Shakthar Donetsk und Antwerpen der Favorit.

Der Norweger Erling Haaland (l.) und die Spanierin Aitana Bonmati sind Europas Fußballer des Jahres. Foto: AFP

Ziel aller 32 Clubs ist das Endspiel am 1. Juni 2024 im Londoner Wembley-Stadion. Die Gruppenphase beginnt am 19. September und endet vor Weihnachten am 13. Dezember. Die beiden besten Vereine ziehen ins Achtelfinale ein, die Gruppendritten steigen in die Europa League ab. In der vergangenen Spielzeit war kein Bundesligist über das Viertelfinale hinausgekommen, im Juni triumphierte der englische Meister Manchester City.

Haaland und Bonmati triumphieren

Der norwegische Stürmerstar Erling Haaland von Manchester City hat derweil die Wahl zu Europas Fußballer des Jahres gewonnen. Der 23-Jährige setzte sich vor dem argentinischen Weltmeister Lionel Messi und seinem City-Teamkollegen Kevin de Bruyne durch. Das gab die UEFA im Rahmen der Gruppenauslosung zur Champions League bekannt.

Bei den Frauen krönte sich die spanische Weltmeisterin Aitana Bonmati vom FC Barcelona zu Europas Bester, die Trainer-Wahl gewann wenig überraschend Citys Triple-Trainer Pep Guardiola. Sarina Wiegman, die mit Englands Frauen erst im WM-Finale Spanien unterlag, erhielt die Auszeichnung als Trainerin des Jahres.