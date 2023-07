Kevin Geniets kommt in den Alpen immer besser in Fahrt

Der Radprofi zeigt sich bei der Tour de France in Topform, muss aber dennoch hart kämpfen. Am Sonntag siegt ein niederländischer Ausreißer.

Der Niederländer Wout Poels (Bahrain) hat in Saint-Gervais die 15. Etappe der 110. Tour de France gewonnen. Der 35-Jährige siegte am Sonntag nach 179 km bei der Bergankunft. Poels hatte sich am letzten Anstieg aus einer dreiköpfigen Spitzengruppe gelöst und seinen Vorsprung bis ins Ziel stetig ausgebaut. Für Poels ist es der erste Tour-Etappensieg. Für das Bahrain-Team ist es der zweite Tour-Etappensieg in diesem Jahr. Pello Bilbao (E) hatte sich bereits das zehnte Teilstück gesichert.

Kevin Geniets (Groupama) als 40. und Bob Jungels (Bora) als 41. kamen am Sonntag zeitgleich mit einem Rückstand von 14'33'' ins Ziel, Alex Kirsch (Lidl) wurde 126. (34'25''). Schon am Samstag in Morzine, beim Etappensieg des jetzt drittplatzierten Spaniers Carlos Rodriguez (E/Ineos), lagen Jungels (23.) und Geniets (25.) nicht weit auseinander.

Der Niederländer Wout Poels siegt in Saint-Gervais. Foto: Serge Waldbillig

Packend ist der Kampf ums Gelbe Trikot: Nach 15 Etappen und mehr als 62 Stunden Fahrzeit trennen winzige zehn Sekunden den Führenden Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) von seinem ersten Verfolger und Herausforderer Tadej Pogacar (SLO/Emirates). Am Wochenende waren acht schwere Anstiege in den Alpen zu absolvieren. Unter dem Strich hat Vingegaard seinen Vorsprung um eine Sekunde ausgebaut! Insgesamt waren die Etappen auch von zwei Massenstürzen (die Luxemburger Profis waren nicht beteiligt) und einem Vorfall mit zwei Motorrädern geprägt, die am Col de Joux Plane eine Attacke von Pogacar ausbremsten.

Der Rhythmus, den das Jumbo-Team diktiert, ist ziemlich verrückt. Kevin Geniets

Von den drei Luxemburgern stand Geniets am Wochenende am meisten im Rampenlicht. Am Samstag bremste ihn zunächst ein Reifenschaden zu Beginn der Etappe aus. Anschließend musste er richtig schuften, um den Anschluss zum bereits schrumpfenden Peloton wieder herzustellen. Die Platzierungen 25 und 40 belegen, dass die Form des 26-Jährigen passt. Doch bei der Tour reicht das nicht, um tatsächlich einen Impakt zu haben. „Die Etappen sind wirklich schwer. Der Rhythmus, den das Jumbo-Team diktiert, ist ziemlich verrückt“, resümiert Geniets das allgemeine Empfinden.

Und er ergänzt: „Das Tempo ist höher als im vergangenen Jahr. Ich kenne meine Werte und ich breche persönliche Rekorde. Dennoch habe ich keine Chance, mich in Szene zu setzen. Das Niveau ist extrem hoch. Ich würde mich gerne als Ausreißer zeigen und habe auch ein paar Freiheiten im Team, aber es ist nicht so einfach, sich abzusetzen. Und wenn das Peloton einem nur 30 Sekunden Vorsprung gestattet, ist das Vorhaben gleich zum Scheitern verurteilt. Ich kann versichern, dass meine Form sehr, sehr gut ist.“

Wenn seine Chance kommt, will Kevin Geniets sie nutzen. Foto: Serge Waldbillig

Sein Kapitän David Gaudu hat mittlerweile viel Zeit verloren (9. auf 14'07''). Eine Top-Fünf-Platzierung scheint außer Reichweite. „Sein Niveau reicht nicht aus, um ganz vorne mitzuspielen. Dennoch versuchen wir, seinen Rückstand in Grenzen zu halten. Er kann immer noch eine gute Platzierung in der Schlusswertung erreichen.“ Am Sonntag ackerte er hart für seinen Leader. Der bedankte sich artig: „Kevin hat mich heute gerettet. Ohne ihn hätte ich viel mehr Zeit verloren.“ Geniets hat ein klares Ziel für die letzte Tour-Woche: „Ich will versuchen, mich an der Spitze zu zeigen und meine Chance zu erzwingen. Ich will einfach existieren.“

Am zweiten Ruhetag am Montag können die Fahrer nach zwei strapaziösen Wochen nochmals Kraft tanken. Das Duell um Gelb geht am Dienstag beim einzigen Einzelzeitfahren der Tour über 22,4 km nach Combloux in die nächste Runde.