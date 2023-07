Kasper Asgreen düpiert die verdutzten Sprinter

Share this with email

Kasper Asgreen (DK/Soudal) hat den Sprintern am Donnerstag auf der 18. Etappe überraschend die Show gestohlen. Der 28-Jährige siegte nach 184,9 Kilometern als Teil einer Fluchtgruppe vor dem Niederländer Pascal Eenkhoorn (Lotto) und dem Norweger Jonas Abrahamsen (Uno-X). Die Sprinter um Jasper Philipsen (B/Alpecin) verpokerten sich dabei gehörig und konnten die Fluchtgruppe nicht mehr einfangen. Asgreen sorgte bereits für den dritten dänischen Etappensieg in diesem Jahr nach Mads Pedersen (Lidl) und Jonas Vingegaard (Jumbo), der weiter im Gelben Trikot Richtung Paris fährt.

Philipsen verpasste seinen fünften Etappensieg. Der Belgier versuchte zwar noch wenige Meter vor dem Ziel einen Angriff auf die Spitzengruppe, rollte in Bourg-en-Bresse aber als Vierter ins Ziel. Damit zog der 25-Jährige zunächst nicht mit Marcel Kittel (D) gleich, der 2017 zuletzt fünf Tagessiege gefeiert hatte.

Kranker Kirsch quält sich ins Ziel

Bob Jungels (Bora) und Kevin Geniets (Groupama) erreichten das Ziel mit dem Peloton. Alex Kirsch (Lidl) folgte als 77. mit einem Rückstand von 23 Sekunden. Der 31-Jährige musste dabei ordentlich auf die Zähne beißen, weil er gesundheitlich angeschlagen ist. Kirsch hat sich erkältet. „Glücklicherweise war dies eine einfachere Etappe. Ich konnte mich demnach hoffentlich etwas erholen. Vielleicht läuft es am Freitag dann schon besser“, erzählte er im Ziel. Den bislang schwierigsten Moment seiner Tour hatte er am Vortag auf der Königsetappe mit dem Col de la Loze zu überstehen. „Es war ganz schlimm. Ich glaubte unterwegs lange nicht, dass ich es schaffen würde. Mads Pedersen wartete am Schlussanstieg auf mich. Wir haben die Hürde schließlich gemeinsam genommen. Solche Tage gibt es immer mal wieder. Ich bin froh, ihn überstanden zu haben“, so Kirsch.

Alex Kirsch hofft, die schlimmsten Momente überstanden zu haben. Foto: Serge Waldbillig

Ein Lob hatte er für die Ausreißer um Asgreen übrig: „Die haben das clever gemacht und sind lange nicht am Limit gefahren. Sie haben temporisiert, während Alpecin-Deceuninck und Jayco-Alula die Gruppe an der sehr kurzen Leine halten wollte. Das war ein Fehler. In der Schlussphase profitierten die Ausreißer sicherlich vom Windschatten der Motorräder und warfen alles in die Waagschale. Der Sieg ist verdient.“

An der Spitze der Gesamtwertung änderte sich nach der 18. Etappe wie erwartet nichts. Der dänische Titelverteidiger Vingegaard liegt nach seinen starken Leistungen in den Alpen weiter 7'35'' vor Tadej Pogacar (SLO/Emirates). Weil Wout van Aert (B/Jumbo) nicht mehr an den Start ging, da seine Frau Sarah in den kommenden Stunden das zweite gemeinsame Kind erwartet, liegt Jungels jetzt an Position 25. Geniets ist 35. und Kirsch wird in der Gesamtwertung auf Platz 113 geführt.

Am Freitag hoffen die Ausreißer bei der 19. Etappe auf ihre letzte Chance. Für die Radprofis geht es auf die hügeligen 172,8 Kilometer zwischen Moirans-en-Montagne und Poligny.