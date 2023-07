Käerjeng und Amicale drücken bei den Europaspielen die Daumen

Die Luxemburg-Legionäre Tomas Van-Zeller und Alexia Allesch treten in Polen für ihre Heimatländer an. Von der Atmosphäre sind die beiden begeistert.

Der 25 Jahre alte Portugiese ist Torhüter beim HB Käerjeng und war bei den European Games Teil der Beachhandball-Nationalmannschaft seines Landes. „Es war wahnsinnig toll“, zeigte sich Van-Zeller begeistert. „Es hat sich angefühlt wie Olympische Spiele. Und es ist natürlich eine Ehre, das Heimatland zu vertreten.“

Dabei spielte der 25-Jährige nicht wie gewohnt zwischen den Pfosten, sondern auf dem Feld. „Ich stehe die ganze Saison im Tor, deshalb bin ich froh, wenn ich im Sommer etwas anderes machen kann“, erläutert der Portugiese, der vor allem als Verteidiger eingesetzt wurde. Sein Team verpasste in Tarnow knapp eine Medaille, im Spiel um Platz drei scheiterte es mit 1:2 an Dänemark.

Alexia Allesch (2.v.l.) war mit Österreich in Polen dabei. © FOTO: Team Austria

Die 1,85 m große Basketballerin Allesch bereitete sich in Polen auf ihren Einsatz in Luxemburg vor. In der kommenden Saison wird die gebürtige US-Amerikanerin für Amicale auflaufen. Bei den Europaspielen verlor sie mit Österreich im Viertelfinale gegen Spanien (16:19).

„Wir waren gut drauf, haben im Laufe des Spiels aber nachgelassen“, analysiert die 24-Jährige. Von der Atmosphäre war sie allerdings ähnlich begeistert wie Van-Zeller: „Es war eine tolle Erfahrung und ich bin froh, Teil davon gewesen zu sein.“

In Luxemburg geht es für die beiden erst nach den Sommerferien weiter. Sowohl die Basketballerinnen als auch die Handballer starten im September in die Saison 2023/24.