Jonas Vingegaard verteidigt das Gelbe Trikot mit Mühe

Tadej Pogacar (SLO/Emirates) genoss grinsend im Weißen Trikot die Traumaussicht vom Grand Colombier - während Jonas Vingegaard (DK/Jumbo) in Gelb eher gequält vom Podest lächelte: Im jetzt schon legendären Zweikampf der 110. Tour de France hat der slowenische Herausforderer den dänischen Titelverteidiger bei der Bergankunft auf dem Jura-Gipfel erneut abgehängt. Pogacar ist nunmehr bis auf neun Sekunden an seinen Widersacher herangerückt, der sich in den Alpen vor den Attacken des zweifachen Tour-Gesamtsiegers in Acht nehmen muss.

„Es ist sehr schön, wieder ein paar Sekunden gutgemacht zu haben. Es war hart, aber die Mühe wert“, sagte der 24 Jahre alte Pogacar nach dem Spektakel am französischen Nationalfeiertag: „Das war ein guter Tag.“

Vingegaard gab sich trotz des neuerlichen Zeitverlusts zufrieden. „Nach so einem Finale kann ich nur froh sein, wie es gelaufen ist“, sagte der 26 Jahre alte Spitzenreiter angesichts der gelungenen Schadensbegrenzung und adelte seinen Kontrahenten: „Wir haben eine schöne Rivalität, einen tollen Fight. Er ist einer der besten, wenn nicht der beste Rennfahrer der Welt.“

Kevin Geniets überzeugt mit starken Beinen in den Bergen. Foto: Serge Waldbillig

Der so gelobte Pogacar wurde am Freitag Dritter beim Tagessieg des tapferen Ausreißers Michal Kwiatkowski (PL/Ineos), der sich wie der zweitplatzierte Belgier Maxim van Gils (Lotto/auf 47'') vor den heranfliegenden Topfavoriten ins Ziel des 17 km langen Schlussanstiegs rettete. „Hut ab vor dieser Flucht“, meinte der beeindruckte „Pogi“: „Ich hätte gerne gewonnen, aber Michal war zu gut.“ Für Kwiatkowski war es der zweite Tour-Etappensieg. 2020 hatte er schon eine Etappe in La Roche-sur-Foron gewonnen.

Lange hatten sich Pogacar und Vingegaard belauert, rund 500 m vor dem Gipfel trat der slowenische Emirates-Kapitän dann an. „Ich bin einfach einen langen Sprint gefahren“, meinte Pogacar trocken. Wie bei der Tourmalet-Etappe und wie am Puy de Dôme konnte der hinterherjagende Vingegaard den Rückstand klein halten und kam als Vierter vier Sekunden hinter Pogacar ins Ziel. Der Slowene holte sich aber noch vier Bonussekunden ab.

Geniets und Jungels verbessern sich

Das reichte nicht ganz zur Rückkehr ins Gelbe Trikot nach 366 Tagen - damals hatte Vingegaard dem Titelverteidiger das Maillot Jaune am Col du Granon abgenommen. Pogacar geht also im weißen Dress des besten Jungprofis in die beiden schweren Alpen-Etappen am Wochenende (Ankünfte in Morzine und in St-Gervais Mont-Blanc). Und dort geht die erbitterte Jagd weiter. Das Momentum ist auf seiner Seite: Nach der fünften Etappe lag Pogacar schon 53'' zurück. Diesen Rückstand hat er mittlerweile auf neun Sekunden verkürzt.

Die drei Luxemburger im Peloton spielten am Freitag keine wesentliche Rolle. Dennoch: Kevin Geniets (Groupama) blieb lange an den Topfahrern dran und musste erst ungefähr in der Hälfte des Schlussanstiegs loslassen. Er fuhr als 38. (auf 8'45'') ins Ziel. Bob Jungels (Bora) geht es gesundheitlich besser. Er erreichte die Bergankunft als 44. (auf 14'17'') und Alex Kirsch (Lidl) fuhr an der Seite mehrerer Teamkollegen in einer abgeschlagenen Gruppe an Position 141 (auf 25'22'') ins Ziel. Jungels verbesserte sich in der Gesamtwertung um vier Plätze (37.), Geniets um drei Ränge (50.). Kirsch liegt nach 13 Renntagen auf Platz 114.