Jonas Vingegaard steht vor seinem zweiten Gesamtsieg

Jonas Vingegaard (Jumbo) steht kurz vor der Titelverteidigung bei der Tour de France. Der Däne im Gelben Trikot zeigte auf der vorletzten Etappe am Samstag in den Vogesen wie erwartet keine Schwächen und geht mit einem Vorsprung von 7'29'' zu seinem Rivalen Tadej Pogacar (Emirates) auf die letzte Etappe nach Paris. Höchstens ein schwerer Sturz am Sonntag in Paris könnte dem 26-Jährigen gefährlich werden, denn traditionell wird bei der finalen Tour d'Honneur nicht mehr angegriffen.

Jonas Vingegaard hat das Schwierigste überstanden. Jetzt muss er nur noch in Paris ankommen. Foto: Serge Waldbillig

Der Slowene Pogacar holte den Tagessieg auf der anspruchsvollen 20. Etappe in den Vogesen nahe der französisch-deutschen Grenze. Auf den 133,5 Kilometern zwischen Belfort und Le Markstein siegte der 24-Jährige vor dem Österreicher Felix Gall (Ag2r) und Vingegaard. Für Pogacar war es der zweite Etappensieg bei dieser Tour.

Bester Luxemburger im kleinen Skigebiet Le Markstein war Bob Jungels (Bora). Der 30-Jährige fuhr als 44. ins Ziel, dies mit einem Rückstand von 12'27''. Kevin Geniets (Groupama) folgte als 90. mit einem Rückstand von 22'51'', während sich Alex Kirsch (Lidl) im Gruppetto als 134. (auf 31'25') klassierte.

Am Sonntagnachmittag starten die Fahrer zur Schlussetappe über 115,1 Kilometer von Saint-Quentin-en-Yvelines nach Paris. Auf den Champs Élysées werden die klassischen Runden gedreht. Mit der neunten Zieldurchfahrt endet die Tour.